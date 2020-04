Celebrul prezentator TV Dan Negru a fost in aceasta dimineața invitat la GSP Live și a rememorat mai multe intamplari cu legende ale sportului romanesc. Dan Negru a povestit cum l-a pacalit pe un prezentator italian sa rosteasca «Baga tare, ba coițe!» in fața mai multor nume importante din sportul romanesc: „Formatul „Jocuri fara frontiera” am avut șansa sa-l prezint la Saint Tropez, acolo s-a filmat un sezon intreg. ...