INTERVIU GSP. Ionuț Stroe, șeful sportului romanesc, aproba politica Guvernului de la Budapesta din a face o prioritate din sport, dar respinge strategia lui Viktor Orban de alege cateva discipline sportive, de tradiție, in care sa se investeasca masiv. - Domnule Stroe, avem un exemplu, chiar langa noi, modul in care Ungaria și-a facut un obiectiv național din a investi in sport și chiar a ales 5-6 sporturi, unde au tradiție, pe care sa le susțina masiv. ...