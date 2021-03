Stiri pe aceeasi tema

- La 47 de ani, Robert Ilyes nu e doar secundul lui Leo Grozavu la Sepsi. Mai evolueaza din cand in cand pentru echipa a doua a clubului in Liga a 3-a, reușind chiar sa inscrie in acest sezon. - Domnule Ilyes, cum sa va zicem, antrenor, antrenor-jucator? Inca mai jucați... - Sunt antrenor-jucator, e adevarat.…

- Eugen Dijmarescu, ministrul economiei si finantelor in guvernul Roman, este cel care l-a propus pe Mugur Isarescu pentru aceasta funcție. Adrian Severin, ministrul reformei in acelasi guvern in anii ‘90, este cel care l-a instalat, formal, pe Mugur Isarescu la BNR.Pana sa fie numit guvernator al Romaniei,…

- Pentru Ungaria, anul pandemiei 2020 a fost unul record in ceea ce priveste investitiile in general si investitiile straine in particular. Dupa cum a inceput, 2021 se anunta un an la fel de promitator. Cand premierul landului german Renania de Nord-Westfalia a fost „incoronat“ ca urmatorul…

- Victor Ponta, fostul prim ministru al Romaniei, a vorbit despre problemele legate de finanțarea sportului romanesc și a comparat situația din țara noastra cu cea Ungaria și cu investițiile facut de Guvernul condus de Viktor Orban. „Din punct de vedere politic, nu-mi place de Viktor Orban. Dar ceea ce…

- Bugetul alternativ propus de PSD poate fi accesat . „Astazi, alaturi de colegii mei, vom prezenta bugetul alternativ pe anul 2021, propunerea PSD. Am fost intrebati care e scopul acestui buget alternativ, de ce am depus acest efort sa il construim si sa il prezentam, poate pe buna dreptate ca nu avem…

- Comisia Europeana decide sa refuze orice modificare in cazul Minority SafePack. Ungaria acționeaza in logica revizionismului insa de aceasta data a intalnit o replica pe masura. Cat privește statutul președintelui UDMR, Kelemen Hunor, acesta este demnitar al statului roman și beneficiaza de tot felul…

- Premierul ungar Viktor Orban i-a trimis o scrisoare de felicitare lui Florin Citu, noul premier al Romaniei, asigurandu-l de sustinerea Ungariei, a anuntat joi seful biroului de presa al prim-ministrului ungar, transmite MTI, potrivit Agerpres. Viktor Orban si-a exprimat convingerea ca o cooperare…

- Viktor Orban, premierul Ungariei, a transmis felicitari Uniunii Democrate a Maghiarilor din Romania și liderului acesteia, Hunor Kelemen, pentru rezultatul obținut la alegerile parlamentare de duminica, relateaza Agerpres.