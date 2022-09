Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu a sarbatorit ziua de nașterea a fetiței sale, Sofia, iar alaturi de ea a fost și barbatul pe care il strange in brațe, Gabi Badalau. Este prima apariție in mediul online a celor doi.

- Bianca Dragușanu este una dintre cele mai mondene apariții din showbiz-ul romanesc. Vedeta este foarte activa pe rețelele sociale și nu ezita sa impartașeasca cu fanii fiecare moment din viața personala. Astazi, Bianca ii aniverseaza ziua de naștere fiicei sale.

- Bianca Dragușanu a facut declarații controversate in emisiunea online prezentata de George Tanase, „ZigZag”. Vedeta și-a spus parerea sincera și despre Dana Budeanu. Fosta soție a lui Victor Slav a fost mereu pe prima pagina a ziarelor, iar in prezent are o relație cu Gabi Badalau. Bianca Dragușanu…

- Bianca Dragușanu și Victor Slav au trait emoții imense la inceput de an școlar pentru ca fiica lor, Sofia, este eleva. Cei doi foști soți s-au intalnit pentru a fi alaturi de micuța in aceasta zi importanta.

- Prima zi de școala a venit cu emoții mari pentru Bianca Dragușanu in acest an. Fiica ei, Sofia, a inceput școala, iar blondina a dus-o la deschiderea noului an școlar impreuna cu Victor Slav. Cei doi se ințeleg de minune in preajma fetiței lor.

- In timp ce Bianca Dragușanu și Gabi Badalau sunt in vacanța in Grecia, fetița sa se bucura de relaxare tot in afara Romaniei. Vedeta și-a lasat fiica pe maini bune, mai exact pe mainile lui Victor Slav, fostul ei partener de viața și tatal micuței. Aceștia au plecat și ei intr-o vacanța departe de țara.

- Bianca Dragușanu (40 ani) a lasat Dubaiul deoparte și petrece zile toride pe litoralul romanesc. Motivul este unul intemeiat! Parentingul cere sacrificii iar atunci cand vine vorba de fiica ei și a lui Victor Slav, Sofia, care are aproape 6 ani, diva ii face toate poftele și nu ii refuza nicio placere.…

- Bianca Dragușanu a fost vazuta in ultima perioada purtand numai peruca. Fosta soție a lui Victor Slav a explicat de ce a apelat la acest artificiu. In ultimul an, Bianca Dragușanu a aparut mereu cu parul diferit, asta pentru ca purta peruca. Vedeta a dezvaluit ca așa a reușit sa iși lase parul natural…