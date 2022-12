Stiri pe aceeasi tema

- ”S-au depus plangeri grave despre nerespectarea hijabului islamic si a altor reguli referitoare la munca femeilor in organizatii nationale si interntaionale”, anunta intr-o scrisoare in posesia care ar fi intrat AFP, ministerul insarcinat cu aprobarea licentelor ONG-urilor care opereaza in Afganistan.”In…

- Exista cateva tipuri de barbați de care femeile fug fara sa se mai uite inapoi. Indiferent ce calitați formidabile ar avea acești barbați, femeile se feresc sa iși ia un angajament pe termen lung cu unul dintre aceste tipuri de barbați.1. Barbatul sufocant.Sigur ca femeile adora atenția, afecțiunea…

- Valentina Pelinel a implinit astazi 42 de ani, iar cu aceasta ocazie, soția lui Cristi Borcea a scris un mesaj pe contul de socializare, in care marturisește cat este de fericita. Vedeta și Cristi Borcea sunt casatoriți și au impreuna trei copi, pe Milan și gemenele Rania și Indira. „Azi am mai adaugat…

- Talibanii au tras focuri de arma in aer, joi, pentru a dispersa o adunare a femeilor, organizata in fata ambasadei Iranului de la Kabul in sprijinul femeilor iraniene din tara lor de mai multe zile, au constatat jurnalistii de la AFP. Scandand "Femeie, viata, libertate", un numar de 25 de femei au manifestat…