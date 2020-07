Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Iasi a pronuntat luni, 6 iulie, sentinta definitiva in dosarul in care societatea Transmir SRL Vaslui a fost judecata, alaturi de fostul director tehnic pentru fraude cu fonduri europene.

- Supranumit „Regele panseluțelor”, fiindca ani la rand a cumparat floricele și boscheți de zeci de milioane de euro din bani publici, Marian Goleac este acuzat, oficial, ca a jefuit Administrația Domeniului Public Sector 4.

- Lovitura pentru CSA Steaua, nu i-a fost permis sa participe direct la barajul de promovare in Liga 3 la fotbal. Astfel, pentru a-și asigura promovarea in Liga 3, Steaua va trebui sa dispute un play-off, care va avea loc intre primele patru clasate din Liga a 4-a, iar apoi va susține barajul de promovare.…

- Lovitura crunta in dosarul in care Sorina Pintea este acuzata de luare de mita. Tribunalul București a luat o decizie cu privire la Mihai Coste, denunțatorul din dosarul de corupției al fostului ministru al Sanațații. Decizia a fost luata dupa ce complicele și-a recunoscut faptele in fața procurorilor…

- Ieri, avocatul celor șase ceruse recuzarea judecatoarei din dosar, tertip care a ajutat ca interlopilor sa le expire mandatul de reținere pentru 24 de ore și sa poata pleca acasa. Citește și: Rasturnare de situatie in dosarul interlopilor din Dej. Motivul incredibil pentru care au fost eliberati…

- Lovitura dura pentru o cantareața de la noi! Vedeta a primit diagnosticul crunt de la medici: are cancer! Spynews.ro a intrat in posesia tuturor detaliilor despre drama prin care trece indragita artista, dar și in posesia unor imagini tulburatoare care arata cum a schimbat-o boala.

- Lovitura neasteptata pentru liberali, chiar din partea presedintelui Iohannis. Seful statului a retrimis in Parlament o lege sprijinita si de catre alesii PNL. Presedintele Klaus Iohannis a retrimis in Parlament, pentru reexaminare, o lege care a fost votata si de catre parlamentarii PNL. Decizia luata…

- Scandal uriaș in Poliție! Au fost lansate acuzații extrem de dure la adresa polițistului din prima linie sunat de premierul Ludovic Orban. A fost dezvaluit faptul ca acesta are un dosar penal pentru folosirea ilegala a bazei de date a Poliției, dupa ce polițistul a acuzat ca s-a dat ordin ca... Citește AICI…