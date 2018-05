Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu cateva zile Nicki Minaj a dat naștere unor adevarate povești, dupa ce i-a confirmat unui fan de pe Twitter, sub forma de gluma, ca are o relatie cu rapperul Eminem. Rapperița, in varsta de 35 de ani, pe numele real Onika Tanya Maraj, il mentioneaza pe Eminem in piesa „Big Bank” pe […]

- La doar cateva zile dupa ce Nicki Minaj a spus ca are o relație cu Eminem, rapperul a reacționat in cadrul unui concert pe care l-a susținut in Boston, iar replicile sale au surprins pe toata lumea.

- Eminem a reacționat in sfarșit la zvonurile starnite de Nicki Minaj cum ca cei doi ar forma un cuplu. In timpul concertului din cadrul festivalului Boston Calling Music, Eminem i-a distrat pe spectatori strigand pe scena “Baby, voi fi acasa diseara”. Apoi rapper-ul și-a indreptat atenția catre public…

- Tabloidul american citeaza surse apropiate vedetei, care sustin ca ea s-a distrat vineri dupa ce a starnit valuri pe retelele de socializare. In varsta de 35 de ani, Onika Tanya Maraj, originara din Trinidad-Tobago, este cunoscuta pentru sinceritatea debordanta, dar si pentru mici farse, scrie…

- Dupa ce i-a raspuns afirmativ din senin unui fan care a intrebat-o pe cantareața daca ea și Eminem sunt un cuplu, tot internetul e mega confuz. Nicki Minaj a oferit doar raspunsul scurt „Da”, și deși inițial nu a oferit mai multe detalii, in filmulețul de pe Instagram in care fredoneaza piesa „Big Bang”,…

- Nicki Minaj are o relație cu Eminem și a confirmat acest lucru pe Twitter raspunzand unui mesaj postat de un fan. Zvonuri despre faptul ca cei doi ar ieși impreuna circula de ceva timp in presa, dar nu au fost confirmate pana acum. Nicki Minaj, pe numele sau real Onika Tanya Maraj, originara din Trinidad-Tobago,…

- In varsta de 35 de ani, Onika Tanya Maraj, originara din Trinidad-Tobago, este cunoscuta pentru sinceritatea debordanta, dar si pentru mici farse. Potrivit Billboard, posibila relatie cu Eminem ar fi dovedita de faptul ca ea il mentioneaza in piesa „Big Bank" pe care ocanta cu YG, iar in single-ul sau…

- In ultima vreme, au tot existat zvonuri conform carora Nicki Minaj ar fi intr-o relație cu Eminem. Insa niciunul dintre artiști nu a confirmat acest lucru… cel puțin pana acum! (Super oferte la accesorii gaming) Nicki Minaj a dat carțile pe fața și a dezvaluit ca este, intr-adevar, implicata intr-o…