Stiri pe aceeasi tema

- Multe dintre companiile de stat nu au mai acordat prime și beneficii anul acesta, dar unele dintre ele au avut de respectat contractul colectiv de munca sau au dat bonusuri și prime de sfarșit de an, chiar daca Guvernul a impus austeritatea. Sursa Zilei a intrebat peste 30 de instituții și companii…

- Pe langa cele 17 zile libere legale pe care romanii le au in 2024, Guvernul va adauga trei minivacanțe, de 1 Mai, de Sfanta Maria și de Craciun. Potrivit proiectului de HG aflat joi pe masa Executivului, se adauga 3 zile libere la cele 18 existente deja, pentru a se face punte cu sarbatori legale. […]…

- Un brad de Craciun a fost instalat intr-o toaleta publica din Gorj și, in scurt timp, a devenit viral pe internet si a starnit amuzamentul internauților. Pomul de Craciun impodobit a fost montat in toaleta din Parcul Central din Targu Jiu. In imaginile postate pe internet se vede ca bradul de Craciun…

- Guvernul a aprobat Legea bugetului de stat, dar si bugetul asigurarilor sociale. Actele normative ar urma sa fie dezbatute saptamana viitoare de Parlament si se asteapta adoptarea lor inainte de Craciun. Guvernul a transmis, in noaptea de joi spre vineri, lista actelor normative adoptate: -PROIECT DE…

- In loc sa faca reduceri la cheltuielile la stat, șefii ministerelor și instituțiilor au angajat pe banda rulanta oameni, in luna octombrie, inainte de ordonanța austeritații. Ministerele au acum termen ca pana la inceputul anului viitor, sa faca restructurari. Datele publicate de catre Ministerul Finanțelor…

- Afacerile de milioane cu statul ale fostului subsecretar de Stat Doina Iacoban, revocat din funcție saptamana trecuta Doina Iacoban, subsecretar de stat in Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a fost eliberata din funcție acum o saptamana, prin DECIZIA prim-ministrului nr. 469 din 16 noiembrie…

- Noile masuri de austeritate lovesc in plin milioanele de bugetari obișnuiți sa incaseze al 13-lea salariu si prima de Craciun. Guvernul taie aceste venituri pentru finalul de an. In ultimele doua luni din an, angajații de la stat nu vor primi decat salariu, fara acele bonificații acordate la finalul…

