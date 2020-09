Stiri pe aceeasi tema

- Alex Bodi este in doliu. Iubitul Biancai Dragușanu a pierdut una dintre cele mai importante femei din viața sa, iar suferința sa este fara margini. Alex Bodi și-a pierdut bunica și trece prin momente cumplite. Omul de afaceri o internase in spital in urma cu cateva saptamani pentru afecțiuni specifice…

- Mihaela Radulescu se poate mandri cu fiul sau, Ayan, ajuns la varsta adolescenței, din toate punctele de vedere. Tanarul ii calca pe urme și este foarte atent cu fizicul sau. Ayan Schwartzenberg are 17 ani și arata deja ca un adevarat barbat. Mihaela Radulescu a postat o fotografie cu acesta la bustul…

- Azi este zi de mare sarbatoare in casa Maruța. Mezina familiei, Eva Maruța, fiica Andrei și a lui Catalin, implinește 5 anișori. Eva Maria Ioana Maruța este un real fenomen in mediul online. La varsta sa, micuța este un adevarat influencer și este urmarita de milioane de persoane. Eva este haioasa,…

- Bianca Dragușanu este mai dura ca niciodata. Vedeta a luat atitudine de șefa in relația cu Alex Bodi. Ea face regulile, iar afaceristul le asculta și le urmeaza, dupa cum arata ultimul mesaj postat pe Instagram.

- Lili Sandu este insarcinata in 8 luni și va deveni pentru prima oara mama, la 40 de ani. Vedeta traiește fiecare moment cu bucurie și așteapta cu nerabdare sa iși țina bebelușul in brațe. Artista a postat un mesaj pe contul de Instagram, unde a dezvaluit cate kilograme a acumulat pana acum, in sarcina.„El:…

- Delia și Razvan, soțul sau, sunt impreuna de 10 ani. Cei doi și-au ținut mereu relația departe de ochii curioșilor și nu au dat niciodata curs zvonurilor, chiar daca o perioada s-a vehiculat ca ceva ar fi in neregula pentru ca artista nu a devenit mama. Delia a vorbit despre relația sa cu Razvan prin…

- Relația tumultoasa dintre Bianca Dragușanu și Alex Bodi este departe de a se fi incheiat, ba mai mult, se pare ca cei doi s-ar fi impacat din nou. Bianca Dragușanu a fost surprinsa in brațele fostului sau soț, Alex Bodi, iar acest aspect confirma zvonurile ca afaceristul s-ar fi desparțit de rusoaica…