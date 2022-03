EXCLUSIV. Unde este așteptat un vapor plin cu floarea soarelui din România Un vapor plin cu 6.000 de tone de floarea soarelui HiPro din Romania urmeaza sa ajunga, in acest weekend, in portul francez Sete, anunța Oqualim Sud-Est, asociație care reunește 26 de producatori și importatori de furaje. Incarcatura va reuși sa asigure necesarul pentru procesare, acoperit in mod normal de catre Ucraina, doar pentru luna aprilie, potrivit reussir.fr. Nu exista, insa, nicio certitudine cu privire la modul in care va putea sa fie asigurata aprovizionarea in lunile urmatoare. Oqualim Sud-Est importa anual peste 260.000 tone de turte de floarea soarelui, din care mai mult de 40% este… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

