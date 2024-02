Stiri pe aceeasi tema

- La data de 4 februarie 2024, polițiștii din Alba Iulia au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat de 31 de ani, din Alba Iulia, care este cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului. Acesta a fost depistat, in noaptea de 03/04 februarie 2024,…

- pe numele celor patru agenti de politie, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Hunedoara, a emis, joi, mandate de aducere, acestia fiind acuzati de comiterea infractiunii de abuz in serviciu, respectiv complicitate la abuz in serviciu, ulterior suspectii fiind retinuti pentru…

- pe numele celor patru agenti de politie, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Hunedoara, a emis, joi, mandate de aducere, acestia fiind acuzati de comiterea infractiunii de abuz in serviciu, respectiv complicitate la abuz in serviciu, ulterior suspectii fiind retinuti pentru…

- La data de 21 decembrie 2023, in jurul orei 19.00, polițiștii din Ocna Mureș au intervenit pe strada Brazilor din oraș unde s-a produs un accident rutier, soldat cu pagube materiale. Din primele cercetari efectuate de polițiști, a rezultat ca un barbat de 51 de ani, din Ocna Mureș, in timp ce conducea…

- Acest utilaj agricol a fost fotografiat și filmat de mai mulți participanți la traficul rutier, de pe Autostrada A1 București-Pitești. Soferul care se afla la volan avea o alcoolemie de peste 1 la mie in aerul expirat. „Acest utilaj agricol a fost fotografiat si filmat de mai multi participanti la traficul…

- La data de 4 decembrie 2023, in jurul orei 23.50, polițiștii de ordine publica din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tanar de 29 de ani, din Alba Iulia. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 1,20…

- Am avut parte deja de prima ninsoare, iar temperaturile vor scadea treptat in continuare. Odata cu venirea iernii, acestea vor ajunge sub minus. Mulți șoferi nu știu, insa aerul condiționat este indicat sa fie folosit și pe timpul iernii. De ce, aflați in randurile urmatoare. De ce este indicat sa folosiți…

- FCU Craiova a pierdut pe Arena Nationala, 1-2 cu FCSB, iar antrenorul Giovanni Constantino nu a reusit sa bifeze niciun succes de cand a venit la echipa patronata de familia Mititelu. FCU a ajuns la 7 meciuri fara victorie! „Am inceput de la 0-2, am primit doi ‘pumni’. Orice echipa fara spirit poate…