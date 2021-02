Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei de fotbal FC Arges, Andrei Prepelita, a declarat, miercuri, ca isi doreste sa continue seria de rezultate pozitive cu o victorie in partida cu FC Viitorul din etapa a 23-a a Ligii I, informeaza site-ul oficial al gruparii pitestene. "Ne asteapta un meci greu, chiar daca cei de la…

- Mijlocasul Andrei Prepelita a renuntat la contractul de jucator si a devenit directorul sportiv al FC Arges, insa el este, practic, antrenorul principal al echipei, potrivit news.ro. "Astazi, Andrei va semna un contract cu noi, va fi noul director sportiv al echipei noastre. Noi suntem multumiti…

- # Ce noutați va aduce Anul Nou la FC Argeș? – Ramanerea in prima liga de fotbal, fara ezitare. # Eu ma refer la antrenori, la jucatori… – FC Argeș are antrenorul pe care ni l-am dorit. Andrei Prepelița va fi fostul sau noul Florin Halagian al lui FC Argeș. In privința jucatorilor, pot sa […]

- Jean Vladoiu (52 de ani) a fost prezentat astazi in funcția de președinte al lui FC Argeș. Așa cum Gazeta Sporturilor anunța inca de ieri, Jean Vladoiu, ultima data membru in Comisia Tehnica a FRF, a revenit la clubul care l-a consacrat, de data asta in calitate de președinte. Contractul semnat are…

- Academica Clinceni ar fi trebuit sa joace sambata, pe teren propriu, cu FC Argeș, de la ora 12:30. Din cauza terenului impracticabil, partida a fost amanata pentru duminica. Vezi AICI rezultatele și programul etapei #13! Ilie Poenaru, antrenorul gazdelor, a vorbit despre situația creata de terenul impracticabil:…

- ​Tehnicianul formatiei FC Arges, Augustin Eduard, a acuzat arbitrajul de la meciul cu Dinamo, subliniind ca acesta a fost "un furt împotriva muncii"."Eu n-am mai vazut asa ceva. De trei zile n-am închis un ochi, stam sa ne gândim ce sa facem, ne consumam sanatatea,…

- Doliu in lumea sportului! Un mare jucator a murit astazi, duminica, 29 noiembrie, la doar 60 de ani! Este vorba despre fostul atacant, Viorel Turcu care a jucat la care a jucat la Steaua, Dinamo și FC Argeș.

- Tehnicianul echipei Liverpool, Jurgen Klopp, a declarat ca atunci cand s-a intalnit cu Diego Maradona a fost ca si cand s-ar fi intalnit cu Suveranul Pontif. "A fost cel mai bun din cati am vazut. In cariera mea de jucator, el era cel care se remarca. Cred ca viata a demonstrat ca poate fi…