- Atacantul francez Harlem Gnohere (32 de ani) e dorit de suporteri inapoi la Dinamo. Harlem Gnohere de liber de contract dupa desparțirea de FCSB. Suporterii nu au uitat cele 17 goluri marcate de francez in tricoul alb-roșu și il vor inapoi in Ștefan cel Mare. „Bizonul” nu ar exclude varianta. Le-a…

- Fanii lui Dinamo regasesc, virtual, drumul spre arena din Ștefan cel Mare. Vor sa anunțe astazi ca vor evolua cu casa inchisa in prima etapa post-pandemie cu Chindia Targoviște: s-au vandut peste 10.000 din cele 15.000 de bilete! Dinamo - Chindia Targoviște se joaca sambata, 13 iunie, de la ora 20:00.…

- Campioana l-a repatriat din Ungaria pe Andras Szasz (26 de ani), care a plecat tot din Ștefan cel Mare la Tatabanya Dupa doar un sezon petrecut in Ungaria, la Tatabanya, pivotul Andras Szasz (1,95 metri inalțime și 107 kilograme greutate) se intoarce la campioana Dinamo. In sezonul 2018-2019, Szasz…

- Florin Raducioiu (50 de ani) se declara pesimist in privința situației actuale prin care trece Dinamo și se teme ca echipa sa favorita din Romania sa nu ajunga in Liga a 4-a, in urma unui faliment. S-au terminat negocierile dintre ADPD și tabara lui Ionuț Negoița. ...

- In urma cu 31 de ani, pe 22 februarie 1989, Medgidia era in sarbatoare: echipa locala Progresul CSS intalnea pe teren propriu, in 16 imile de finala ale Cupei Romaniei, marea formatie a lui Dinamo. Pe un stadion care gemea de lume, "cainii rosiildquo; se impuneau cu 2 1, dar nu le a fost usor. Antrenorul…

- Ionuț Nedelcearu (23 de ani), fostul fundaș central al lui Dinamo și in prezent fotbalistul celor de la Ufa (Rusia), a vorbit despre situația formației din „Ștefan cel Mare”. Anamaria Prodan, donație pentru spitalele din Romania: „Daca Dumenzeu v-a ajutat sa strangeți averi, donați catre aceste spitale”…

- Adrian Mihalcea (43 de ani), noul antrenor al lui Dinamo, a recunoscut ca a trecut printr-o experiența dificila in 2005, cand formația din „Ștefan cel Mare” l-a forțat sa plece la Chunnam Dragons (Coreea de Sud). Mihalcea afirma ca mutarea in Asia, țara in care a activat 8 luni, a fost cel mai greu…

- Adrian Mihalcea, noul antrenor al echipei Dinamo, a declarat, joi, ca este constient de situatia grea in care se afla formatia "alb-rosie", dar pe care, curios, nu o considera dezastruoasa. Asta desi noua sa echipa se afla la doar trei puncte de retrogradarea directa in liga secunda, o posibila rusine…