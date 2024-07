Stiri pe aceeasi tema

- Presa oficiala chineza avertizeaza asupra "riscurilor" pe care le prezinta gerontocratia dupa dezbaterea electorala "amuzanta" desfasurata vinerea trecuta in Statele Unite, care a fost larg comentata si analizata pe retelele din gigantul asiatic la sfarsitul saptamanii, informeaza luni EFE, potrivit…

- Actualul președinte american ar putea sa se retraga din cursa pentru Casa Alba. Este suspiciunea la care au ajuns democratii. Biden este deja candidatul prezumtiv al democraților și alegerea copleșitoare a alegatorilor din alegerile primare. Procedura in cazul retragerii lui Biden Daca principalul candidat…

- Statele Unite, Marea Britanie si Canada au acuzat joi Rusia de complot pentru a influenta rezultatul alegerilor prezidentiale care au loc in octombrie in Republica Moldova, intr-o declaratie comuna publicata de Departamentul de Stat, transmite Reuters, informeaza Agerpres.

- De aproximativ un an, Irinel Columbeanu locuiește intr-un azil de langa București, aceeași locație in care a stat și tatal fostului afacerist, Ion Columbeanu, inainte sa moara. Chiar daca are o pensie de doar 2.000 de lei, iar toate cheltuielile de la azil costa in jur de 8.000 de lei, Irinel Columbeanu…

- Comandantul navei Michel, cea care a salvat marinarii de pe vasul scufundat Mohammed Z, fost reținut pentru audieri la Varna, Bulgaria, dupa ce a recunoscut implicarea in coliziunea din Marea Neagra, relateaza Maritime.bg, citat de Adevarul. Potrivit anchetatorilor, se pare ca nava Mohammed Z s-a scufundat…

- Ronald Gavril este unul dintre cei mai de succes romani și a dus numele țarii noastre pana in Statele Unite ale Americii. Așa cum era de așteptat, iubitul Anamariei Prodan a caștigat și o mulțime de bani din box. S-a speculat ca ar avea o avere de 5 milioane de dolari, iar acum spus adevarul despre…

- Romanii vor putea calatori fara viza in Statele Unite ale Americii de anul viitor. Romania face eforturi susținute pentru a intra in programul Visa Waiver, potrivit ambasadorului Romaniei in SUA, Andrei Muraru.