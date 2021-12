Stiri pe aceeasi tema

- Un membru al Parlamentului ucrainean vorbește pentru Libertatea despre posibila invazie a Rusiei in Ucraina. Oleg Dunda, 41 de ani, e parlamentar din partea partidului Slujitorul Poporului, cel creat de președintele Zelenski inainte de alegerile din 2019. Dunda este unul dintre deputații care au…

- Oleh Dunda, membru al Parlamentului ucrainean din partea partidului Slujitorul Poporului, creat de președintele Volodimir Zelenski, spune ca, dupa parerea lui, rușii nu vor „indrazni sa faca mai mult decat manevre militare”. Ce sfaturi da pentru Romania? Un membru al Parlamentului ucrainean vorbește…

- Romania poate interveni in criza Transnistriei, dupa ce ar fi discutat aceasta situație cu Statele Unite. Chiar președintele Romaniei, Klaus Iohannis, ar fi invitat sa incerce sa rezolve aceasta criza, dupa ce autoritațile Republicii Moldova n-au avut succes in demersurile lor. In calitate de șef al…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a denuntat marti in convorbirea cu omologul sau american Joe Biden potentialul militar in crestere al NATO la frontierele Rusiei in legatura cu sprijinul sau acordat Ucrainei si a cerut "garantii" ca Alianta Nord-Atlantica nu se va extinde spre Est, potrivit AFP.…

- Ucraina, fosta republica sovietica care aspira acum sa devina membru cu drepturi depline al alianței nord-atlantice, este in centrul tensiunilor din Occident și Kremlin, relațiile cunoscand o deteriorare constanta in dupa anexarea forțata a Crimeei. La sosirea la Riga unde au loc discuțiile dintre Ucraina…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat vineri ca a primit informații despre o lovitura de stat împotriva sa ce ar urma sa aiba loc saptamâna viitoare, relateaza agenția Reuters.Zelenski a facut anunțul în timpul unei conferințe de presa în cadrul careia a…

- Rusia a lasat efective militare in apropierea frontierei sale cu Ucraina dupa exercitiile recente, numarul soldatilor rusi din zona totalizand in prezent 90.000, a anuntat miercuri Ministerul Apararii ucrainean, relateaza Reuters. Fortele armate ruse au desfasurat recent o serie de aplicatii…

- Cancelarul german Angela Merkel si presedintele francez Emmanuel Macron au discutat luni la telefon cu presedintii Ucrainei si Rusiei, pentru a vorbi despre conflictul ucrainean, si au convenit ca este nevoie ca ministrii lor de Externe sa aiba o intalnire, a anuntat guvernul german, transmite Reuters.