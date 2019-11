Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi ca va discuta despre infiintarea unei misiuni de mentinere a pacii in regiunea Donbass, controlata de fortele separatiste din estul Ucrainei, in cadrul unui summit cu liderii Rusiei, Frantei si Germaniei, potrivit Reuters, potrivit Mediafax.Presedintele…

- Aflat in capitala Georgiei, Tbilisi, Steinmeier a facut referire la asa-numita ''formula Steinmeier'' pe care a propus-o in perioada in care era ministru de externe si care incearca sa deblocheze aplicarea acordurilor de la Minsk prin organizarea de alegeri in zonele din Donbas controlate de rebelii…

- Autoritațile de la Kiev au fost de acord cu organizarea unui summit de restabilire a pacii in regiunea de est a Ucrainei, insa data la care acesta va avea loc nu s-a stabilit pana in prezent, a declarat diplomatul rus Yuri Ushakov, citat de agenția Reuters, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Dan…

- „Pregatim acum alte liste și ne așteptam la un nou schimb. Vom discuta despre acest lucru la Minsk și in formatul Normandia”, a spus el. La discuțiile in formatul Normandia participa liderii Franței, Germaniei, Rusiei și Ucrainei. Zelenski a adaugat ca discuțiile in formatul Normandia ar urma sa…

- Canada se opune unei reveniri la G8 prin reintegrarea Rusiei, atat timp cat Moscova nu elibereaza teritoriile anexate din Ucraina, subliniaza ministrul canadian de Externe Chrystia Freeland, relateaza AFP, conform news.ro.”Incalcarea de catre Rusia a dreptului international prin anexarea Crimeei…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat miercuri un apel catre omologii sai rus si francez, Vladimir Putin, respectiv Emmanuel Macron, cerandu-le o reuniune de urgenta cu cancelarul german Angela Merkel dupa escaladarea confruntarilor in estul Ucrainei, unde in urma cu o zi au fost ucisi…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut marti liderilor Rusiei, Germaniei si Frantei sa reia cât mai rapid posibil discutiile pentru gasirea unei solutii pasnice la conflictul separatist în regiunea Donbas din estul Ucrainei, dupa ce marti patru