- Dinamo continua campania masiva de achiziții declanșata odata cu venirea lui Cosmin Contra. „Cainii” negociaza cu un alt spaniol, Juan Camara, iar afacerea s-ar putea rezolva in acest week-end. ...

- Ionuț Negoița (46 de ani), fostul acționar majoritar al lui Dinamo, are incredere in noul antrenor al „cainilor”, Cosmin Contra (44). Deși s-a abținut sa comenteze inlocuirea din funcție a lui Gheorghe Mulțescu, Negoița mizeaza pe tehnicianul care a pregatit ultima data echipa naționala. ...

- Adam Nemec (34 de ani, atacant) este așteptat astazi la negocieri cu Dinamo. Cosmin Contra, noul antrenor al „cainilor”, se bazeaza pe dorința slovacului de reveni in Romania. Dinamo este ultima șansa din cariera pentru Nemec. A vrut sa plece din „haita" in urma cu doi ani, mai ales din cauza distanței…

- Antrenorul echipei de fotbal Gaz Metan Medias, cehul Dusan Uhrin jr, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca Liga I incepe sa fie incorecta dupa ce mai multe formatii sunt afectate de cazurile de infectare cu coronavirus si sustine ca ar trebui sa nu retrogradeze nicio echipa. …

- Dinamo trebuia sa o infrunte azi pe Chindia Targoviște, de la ora 19:00, intr-o partida restanta din play-out, insa „cainii” intampina noi probleme din cauza pandemiei de coronavirus. Mai mulți jucatori au fost testați pozitiv cu COVID-19, iar meciul de azi a fost amanat!

- Dinamo risca sa retrogradeze pentru prima data in istorie, dupa ce 6 jucatori au fost depistați pozitiv cu COVID-19. Penultima in Liga 1, Dinamo se confrunta cu probleme tot mai mari chiar in cea mai delicata perioada din istoria clubului. „Cainii” tremura pentru menținerea in prima liga și au din ce…