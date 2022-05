Stiri pe aceeasi tema

- Ferma „Ograda cu Struți” din Sebeș a inceput sa prinda contur in anul 2009, datorita curiozitații și entuziasmului unei tinere familii. Din acel moment și pana in prezent, in cadrul fermei s-au realizat constant investiții de modernizare. In primavara anului 2017 a fost inaugurat propriul abator de…

- Biblioteca Județeana „Alexandru și Aristia Aman” organizeaza joi, 14 aprilie, ora 17.00, la Casa Dianu, un eveniment cultural in cadrul caruia va fi lansat volumul „Muzica și culorile, gramatica și matematica”, scris de compozitorul Dumitru Milcoveanu și ingrijit de Octav Calleya. Lansarea de carte…

- ” Comisia Europeana a sesizat astazi, 6 aprilie, Curtea de Justitie a Uniunii Europene cu privire la Spania, Croatia, Letonia, Lituania, Irlanda, Polonia, Portugalia, Romania, Slovenia si Suedia. Comisia Europeana a sesizat astazi Curtea de Justitie a Uniunii Europene cu privire la neindeplinirea de…

- Forul care guverneaza rugby-ul mondial a anunțat ca va apela la o comisie independenta pentru a analiza eligibilitatea unui jucator care a evoluat pentru Spania in campania de calificare la CM 2023, iar Romania ar putea profita daca decizia va fi una nefavorabila World Rugby a decis sa incredințeze…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a declarat, joi, ca viitoarele masuri pe care UE le va lua pentru a asigura securitatea energetica a țarilor membre trebuie sa aiba in vedere Republica Moldova și Ucraina ”Din discuțiile pe care le-am avut astazi a reieșit ca Romania și Spania au opinii convergente…

- Pe modelul țarilor din Occident, Romania ar putea avea saptamana de lucru mai scurta, de patru zile. Inițiativa, susținuta de parlamentari PNL și USR, este deja in vigoare in țari ca Spania și Belgia. Proiectul propune patru zile de lucru pe saptamana, cu zece ore de program fața de opt ore cate exista…

- Indicatoare rutiere in ucraineana. Este o propunere care vine, culmea, tot de la Cluj și care a fost facuta zilele trecute de un deputat. De la USR. Dupa ce primarul Emil Boc a pus steaguri ucrainene in Cluj Napoca, useristul Viorel Baltarețu a venit cu o idee și mai și. Indicatoare rutiere cu litere…

- Echipa Romaniei de Cupa Davis este condusa de Spania cu 2-0 dupa prima zi a calificarilor pentru faza finala a competiției. Azi sunt programate ultimele 3 partidei Azi se vor juca partida de dublu și doua dueluri de simplu. Echipa care obține 3 victorii caștiga duelulPartidele vor fi liveSCORE pe GSP.…