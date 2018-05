Stiri pe aceeasi tema

- Un deputat PNL cere demisia ministrului Carmen Dan, dupa tentativa de jaf de la Sinești. ”In ultimii doi ani, peste 15.000 de polițiști s-au pensionat, nu mai are cine sa protejeze populația”, a transmis, vineri, parlamentarul PNL Pavel Popescu. Ministrul Afacerilor Interne sa iși dea demisia de urgența…

- ”Tentativa de jaf de la Sinesti si toate increngaturile care au iesit la suprafata ne arata ca o fosta secretara din Teleorman nu este capabila sa ne faca sa ne simtim in siguranta. Am ajuns in situatia grava in care ne temem pentru viata noastra si a copiilor nostri. Cum este posibil ca…

- Turiștii care arunca gunoaie pe plaja din Mamaia pot fi reclamați pe WhatsApp, a anunțat primarul Constanței, Decebal Fagadau. Poliția locala impreuna cu administratorii plajelor vor incepe o campanie de informare a turistilor pentru ca acestia sa pastreze curatenia atat in oraș, cat și in stațiuni,…

- Aceasta este cioata de la Pinus Nigra, pinul taiat la data de 30 ianuarie 2018, pe o vreme de adevarata primavara. Taierea a avut loc desi in aceasta perioada era instaurata starea de Forta Majora care interzice ORICE taiere in perioada mentionata. Oare unde or fi fost ploile abundente mentionate?…

- Comunicarea, ca modalitate de a transmite și recepta informații, prin dezvoltarea rapida a tehnologiilor din ultimele decenii a trecut din realitatea concreta in spațiul virtual, grabind astfel progresul omenirii. Daca in vremurile de inceput comunicarea se facea prin strigate, apoi prin mesageri,…

- O masa interactiva unde sunt prezentate unelte si materiale folosite in extragerea sarii si o calatorie virtuala in salina sunt principalele atractii de la Muzeul Sarii din Slanic, judetul Prahova, unic in tara, care a fost redeschis,...

- Potrivit evz.ro, primul terorist al Romaniei, Omar Hayssam, condamnat la 23 de ani de inchisoare, are viața grea in pușcarie. Potrivit informațiilor aparute, Hayssam a ajuns o semi-leguma și este plimbat in scaunul cu rotile de gardieni. Omar Hayssam a fost condamnat definitiv in trei dosare, la 20…

- Calendaristic, ne apropiem cu pasi repezi de primavara, dar cu siguranta ne vom mai confrunta inca destul de mult timp cu temperaturile scazute, specifice sezonului rece, iar fiecare calatorie efectuata cu autoturismul in aceste conditii trebuie facuta cu precautie si luandu-ne toate masurile de…