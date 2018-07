Stiri pe aceeasi tema

- La ritmul in care ne miscam noi este posibil ca strazile sa nu mai fie de actualitate, in contextul in care vedem o tendinta europeana a transportului spre zona de cale ferata de mare viteza, 250-300 km/h“, spune Mihai Rohan, presedintele patronatului din industria cimentului CIROM, unul dintre cei…

- Banca Europeana de Investitii (BEI) acorda un imprumut de 68 de milioane de euro producatorului de aparate electrocasnice Arctic pentru finantarea constructiei unei fabrici de mare capacitate axata pe productia de masini de spalat in localitatea Ulmi, judetul Dambovita, a anuntat vineri compania,…

- Statistica ne plaseaza pe locul al doilea in lume la criza de personal, dupa Japonia. In fata acestei situatii grele, tot mai multe companii sunt nevoite sa puna lacatul pe usa. Criza de personal a ajuns la cel mai inalt nivel din ultimii ani, in Romania. 81% dintre angajatori au probleme sa-si gaseasca…

- Romania se afla pe locul trei in Uniunea Europeana cu cele mai multe companii mijlocii și mari dupa numarul salariaților, inaintea țarii noastre aflandu-se Germania și Luxemburg, arata un raport publicat miercuri de Eurostat.Citeste si: Victor Ciutacu rade de Ludovic Orban: 'E ca locatarul…

- In Senat ar putea fi votat, miercuri, proiectul de lege ce prevede exceptarea a circa 100 de companii de stat și regii de la aplicarea legislației privind guvernanta corporativa. Este vorba despre cele mai importante companii din Romania, precum cele energetice, de transport sau din domeniul resurselor…

- Topul celor mai bune companii aeriene din lume și din Romania realizat de Airhelp, s-a intocmit dupa trei criterii esențiale: calitatea facilitaților, sosiri la timp și cat de bine rezolva cererile de compensație ale intarzierii unui zbor.

- Alexandrion Group a finalizat tranzactia cu grupul englez Halewood International Holding PLC pentru achizitia a sase noi companii din domeniul productiei de vin din Romania, printre care si hotelul Rhein din Azuga si Conacul Urlateanu.

- Transart, unul dintre cei mai dinamici și experimentați furnizori naționali de soluții integrate pentru managementul afacerilor celebreaza 23 de ani de când Neomanager a debutat pe piața din România. Fiind una dintre primele aplicații native Windows, Neomanager s-a impus ca sistem integrat…