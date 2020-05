Stiri pe aceeasi tema

- Echipamentele achizitionate pentru spitalul mobil de la Iasi, destinat tratarii pacientilor infectati cu noul coronavirus au intrat, in Romania, prin punctul vamal de trecere de la Giurgiu, iar astazi vor sosi la Iasi. Informatia a fost confirmata de vicepresedintele Consiliului Judetean, Romeo Olteanu.…

- Ca urmare a aprobarii dosarelor de finantare in sedinta Comitetului de Avizare din data de 22 mai 2020, Administratia Fondului pentru Mediu a publicat liste noi cu persoanele juridice acceptate in Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national (Programul Rabla) si in Programul privind reducerea…

- Spitalul dedicat persoanelor infectate cu noul coronavirus, care urmeaza sa fie instalat la Letcani, este binevenit, deoarece acolo poate fi efectuat triajul pacientilor care vin din celelalte judete si totodata pot fi tratati pacientii cu afectiuni usoare sau asimptomatice. Declaratia a fost facuta…

- O firma din Turcia a fost declarata castigatoare la licitatia pentru livrarea spitalului mobil de tip NATO de la Iasi, ce urmeaza sa fie amplasat in localitatea Letcani si care va fi destinat pacientilor diagnosticati cu noul coronavirus. Valoarea contractului se ridica la 13,2 milioane euro, iar firma…

- Consilierii judeteni ai PNL Iasi au informat, miercuri, ca desi sunt de acord cu proiectul spitalului modular mobil de la Letcani, trebuie tinut cont ca reusita acestui proiect, in valoare de aproape 18 milioane de euro, va depinde foarte mult de profesionalismul celor care se vor ocupa de implementarea…

- Presedintele Consiliului Judetean a pledat din nou, ieri, in favoarea amplasarii unui spital mobil cu 250 de paturi in incinta complexului Transagropolis de la Letcani. De data aceasta, alaturi de Maricel Popa s-au aflat managerul Spitalului de Neurochirurgie si presedintele Casei Judetene de Asigurari…

- Presedintele Consiliului Judetean Iasi, Maricel Popa, a anuntat, astazi, ca a convocat o noua sedinta de urgenta a consilierilor judeteni, pentru a aloca suma de 8 milioane de euro in vederea achizitionarii unui spitalul mobil, special pregatit si dotat pentru epidemia de coronavirus. Presedintele CJ…

- Cu cele peste 70 de paturi echipate pentru Terapie Intensiva, "dublam capacitatea ATI din spitalele iesene", a precizat presedintele CJ, Maricel Popa. Spitalul mobil ar urma sa fie instalat la Transagropolis (Letcani), pentru ca centrul respectuv are toate facilitatile si utilitatile necesare. Managerul…