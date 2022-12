Stiri pe aceeasi tema

- Vedeta din Romania care s-a pozat in cada. Deși se credea ca s-a cumințit, bruneta a luat prin surprindere pe aproape toata lumea facand publica o fotografie incendiara și foarte intima. Nimeni nu s-ar fi așteptat la un astfel de gest. Materialul a putut fi vizualizat de toți internauții. Foto. Vedeta…

- In spitalele din Romania, sectiile in care se desfasoara, pe langa activitate medicala, si invatamant sau cercetare stiintifica se numesc sectii clinice. Din 2016 si pana astazi, functia de sef de sectie clinica se castiga prin concurs, la care puteau participa cadre universitare, indiferent de grad.…

- Romania - Slovenia 1-2 | Olimpiu Moruțan (23 de ani, mijlocaș ofensiv) susține ca vrea sa se impuna la naționala și iși dorește mai mult și la nivel de club. In prezent, fostul jucator de la FCSB evolueaza in Serie B, la Pisa, unde e imprumutat de Galatasaray. „Imi pare rau ca nu am reușit sa caștigam.…

- Netflix va difuza in direct un spectacol al comediantului american Chris Rock, o premiera pentru gigantul de streaming, care doreste sa recastige abonatii si care se confrunta cu concurenta altor platforme care ofera deja transmisii live, scrie News.ro. Serialul va fi difuzat la inceputul anului 2023,…

- Dana Budeanu a spus, joi seara, la Romania TV, ca primarului de la Sectorul 1, Clotilde Armand, nu i se va intampla nimic dupa ce a ieșit la iveala dosarul de la ANI. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Agenția digitala 1616.ro a dezvoltat Avocat.ro, platforma online care susține avocații din Romania, impreuna cu Profit.ro și News.ro. Aceasta faciliteaza in mod gratuit legatura dintre avocați și potențialii clienți care au nevoie de serviciile acestora. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Clienții platformei woot.ro pot accesa livrarea prin serviciul door-to-door Prioripost al Poștei Romane, direct din aceasta aplicație, in urma incheierii unui parteneriat intre operatorul național de servicii poștale și platforma online de curierat woot.ro. Comezile plasate de tine pe platforma woot.ro…

- Premierul Natalia Gavrilița a vorbit in cadrul emisiunii Puncte de Reflecție de la Vocea Basarabiei despre lotul de lemne oferit de statul vecin, Romania. Prim-ministrul a subliniat ca cei 130.000 de metri cubi de lemne urmeaza sa mearga direct la intreprinderile silvice, scrie voceabasarabiei.md ”Lotul…