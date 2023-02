Stiri pe aceeasi tema

- Melodia care va reprezenta Romania la Eurovision Song Contest (ESC) de la Liverpool a fost aleasa, sambata, in cadrul finalei Selecției Naționale a Eurovision 2023. Publicul a votat și a decis ca Theodor Andrei, cu piesa „D.G.T. (Off and on)” sa reprezinte țara noastra la Eurovision 2023.

