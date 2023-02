Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Traistariu este critic dupa Selecția Naționala pentru Eurovision din acest an, pe care a urmarit-o, de data aceasta, din postura de invitat special, in platoul TVR. Traistariu este de parere ca Theodor Andrei a meritat sa caștige selecția anul acesta, dar nu-i da mari șanse la Liverpool, potrivit…

- Theodor Andrei, un tanar de doar 18 ani, este cel care va reprezenta Romania, anul acesta, la Liverpool, unde va avea loc Eurovision 2023. El a caștigat finala selecției naționale cu „D.G.T. (Off and on)”. Melodia are versuri in limba romana, dar și in engleza, și vorbește despre o…

- At the national selection final held on Saturday and broadcast by public television channels TVR 1, TVR International, the TVR+ platform and the national broadcaster's social media accounts, 18-year-old Theodor Andrei with the song "D.G.T. (Off and On)" was picked to represent Romania at the Eurovision…

- Romania abia și-a desemnat oficial care ne va reprezenta la Eurovision 2023. Theodor Andrei va urca pe scena de la Liverpool in luna mai cu piesa „D.G.T. (Off and on)”, insa primele cote de la casele de pariuri nu arata prea incurajator, asta in condițiile in care multe din statele participante inca…

- Andrei Theodor este reprezentantul Romaniei de anul acesta la concursul muzical Eurovision, care va avea loc in luna mai, in orașul Liverpool. Tanarul are 19 ani și este mai pregatit ca niciodata sa iși arate talentul artistic. Cine este Andrei Theodor.

- Eurovision 2023. Theodor Andrei, in varsta de 19 ani, va reprezenta Romania la Liverpool in luna mai 2023. Tanarul artist are planuri mari pentru viitor și spune ca, in ciuda faptului ca (probabil) mulți nu cred in el, va demonstra ca iși poate atinge obiectivele. Eurovision a fost visul sau inca din…

- Are doar 18 ani, dar va reprezenta Romania la Eurovision 2023 la Liverpool in luna mai. Piesa cu care a caștigat selecția naționala, intitulata „D.G.T. (Off and on)” este jumatate in limba romana și jumatate in limba engleza și, potrivit solistului, „pune in lumina o problematica foarte vvalida” pentru…

- Theodor Andrei cu piesa „D.G.T. (Off and on)” a caștigat selecția naționala Eurovision 2023. Piesa a fost cea mai votata de public - singurul criteriu de departajare - dintre cele 12 cantece intrate in finala naționala. Competitia internationala Eurovision 2023 va avea loc la Liverpool - semifinalele…