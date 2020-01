Stiri pe aceeasi tema

- Compania Naționala Aeroporturi București (CNAB) care administreaza cele doua aeroporturi ale capitalei are incepand din aceasta seara un nou director general. In ședința Consiliului de Administrație a CNAB care a avut loc marți seara s-a decis ca funcția de director general al CNAB sa fie preluata de…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, cere public conducerii Regiei Nationale a Padurilor Romsilva sa puna in aplicare de indata, atat prevederile Legii nr. 234/2019 privind Statutul Personalului Silvic, cat si clauzele cuprinse in Contractul Colectiv de Munca (CCM) al Regiei.

- Ministrul Mediului promite cea mai ampla campanie de impadurire pe care a avut-o vreodata Romania Cea mai ampla campanie de impadurire a terenurilor degradate in vederea protejarii solului, a refacerii echilibrului hidrologic si a imbunatatirii conditiilor de mediu va fi demarata in Romania in primavara…

- Incepand cu data de 9 decembrie, Liceul Teoretic "Ioan Cotovu" din Harsova are un nou director, in persoana prof. Camelia Serban, in urma deciziei Consiliului de Administratie al Inspectoratului Scolar Judetean Constanta de a inceta detasarea in interesul invatamantului a prof. Alexandru Bujenita. Pe…

- Va fi interesant de vazut daca premierul Ludovic Orban va raspunde ministrului Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, care e situatia defrisarilor inclusiv in Iasi si daca a demarat investigatii privind retelele de taietori ilegali si angajatii statului roman complici. Deputatul iesean a formulat…

- Romania are 13 proceduri de infringement si 11 proceduri de preinfringement pe mediu, iar esecul unei alinieri urgente la normele europene va duce la plata unor amenzi importante, a anuntat, joi, Costel Alexe, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor.