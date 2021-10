Stiri pe aceeasi tema

- Un individ din Vaslui care isi face veacul prin Iasi pune probleme autoritatilor. Mihai Gabriel Plop a fost arestat zilele trecute dupa ce a fugit de politistii rutieri, el aflandu-se la volanul unui autoturism, baut si fara permis de conducere. Acesta a mai fost retinut de catre polistii ieseni la…

- La inceputul weekendului, dar și in seara primei zile lucratoare a saptamanii au loc cele mai multe accidente rutiere, arata statisticile Poliției Rutiere, iar peste 90% din accidentele rutiere au avut loc in condiții normale. Titi Aur, expert in conducere defensiva, a declarat pentru Digi24 ca „nu…

- Doi tineri din Iasi au incercat sa traga pe sfoara o patrula de politie rutiera. Soferul nu avea permis si a schimbat rapid locul de la volan cu iubita lui, insa politistii au observat „rocada". Cel de la volan este cercetat penal. „La data de 22 septembrie, politistii din cadrul Biroului Rutier Iasi…

- Cinci șoferi din Bistrița-Nasaud s-au ales cu dosare penale, dupa ce au fost prinși conducand sub influența alcoolului sau fara permis. Valorile indicate de etiloteste au fost foarte mari, cel mai in varsta dintre conducatorii auto depistați bauți la volan avand 73 de ani. Astfel, duminica, 22 august,…

- Un barbat din Tecuci este anchetat de Politie, dupa ce a lovit cu masina, in mod intentionat, de doua ori, o femeie. Disputa intre cei doi a izbucnit din cauza unui loc de parcare, femeia cerand ajutor politistilor. Politistii au stabilit ca, in cursul zilei de marti, femeia ar fi coborat din autoturismul…

- Doi barbati, cetateni polonezi, au fost raiti in urma unui accident produs luni seara, in localitatea Filiasi. Politistii doljeni au stabilit ca soferul unei autoutilitare a pierdut controlul directiei si a lovit si rupt un stalp al retelei de energie electrica. Potrivit oamenilor legii, au fost raniti…

- Potrivit IPJ Salaj, joi seara, pe strada Simion Barnuțiu din municipiul Zalau, polițiștii Biroului Rutier au oprit in trafic un autoturism condus de un tanar de 30 de ani din localitate.Intrucat soferul avea un comportament ce corespundea semnalmentelor consumatorilor de substante interzise, soferul…

- O patrula de politie i-a facut semn sa opreasca, insa tanarul a accelerat. Dupa o urmarire de trei kilometri, tanarul a lovit violent un stalp, iar in urma impactului, acesta s-a ales cu rani grave in zona abdomenului si a murit in scurt timp.„La data de 18 Iulie, in jurul orei 21, politistii rutieri…