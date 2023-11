Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe persoane au fost aduse, astazi, la audieri la sediul Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) Iasi, intr-un dosar privind fapte de coruptie la Vama Sculeni. Potrivit unor surse, sunt doi politisti de frontiera care au fost adusi din Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni. La audieri urmeaza…

- Un bilet de avion de la Chișinau la Londra operat de Wizzair costa de zece ori mai mult decat unul de la Iași la Londra. Aceasta diferența uriașa de preț ridica semne de intrebare, mai ales in contextul in care Dorin Recean se lauda cu imbunatațirea accesibilitații și a legaturilor aeriene. In ciuda…

- In continuarea informatiilor privind demersurile pentru evacuarea din Fasia Gaza a cetatenilor romani si membrilor de familie care au solicitat acest lucru, Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca, potrivit informatiilor din teren, punctul de trecere a frontierei Rafah a fost redeschis, fiind reluat…

- Turiștii care vor sa admire Babele și Sfinxul, doua dintre cele mai importante obiective din Munții Bucegi, au de achitat sume destul de mari de bani pentru calatoria cu telecabina. Iata lista prețurilor serviciilor oferite calatorilor in acest sens! Cat costa o plimbare cu telecabina din Bușteni in…

- Conform presei din Italia, printre victime se mai afla și o femeie de naționalitate moldoveana, dar cu cetațenie ucraineana. Este vorba de Tetiana Beskorovainova, nascut in 1954. Potrivit presei italiene, in total, sint 21 de persoane decedate, dupa ce autocarul s-a prabușit, din motive inca necunoscute,…

- Cel putin 21 de persoane au murit si aproape au fost ranite, marți seara, la Venetia, cand un autobuz care functiona cu gaz metan a cazut de pe un pod si a luat foc. Printre victimele decedate sunt și doi copii. Informații și imagini cu puternic impact emoțional.

- Ambarcațiunile vor evita bazinul San Marco și canalul Giudecca, dar alunecand in laguna de-a lungul canalului Malamocco-Marghera și virand apoi spre canalul Vittorio Emanuele III care, din zona industriala Porto Marghera, duce spre Veneția, scrie La Repubblica, citata de Rador. ”Primul tranzit pentru…

- La data de 27 august 2023, politistii de imigrari din Arad au preluat de la politistii de frontiera 10 persoane, din Siria, banuite de trecere frauduloasa a frontierei de stat, respectiv tentativa la infractiunea de trecere frauduloasa a frontierei de stat. Politistii de imigrari din Arad au preluat…