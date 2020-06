Stiri pe aceeasi tema

- Au batut un strain și i-au furat bicicleta prietenului: banda de copii in acțiune in Roccapiemonte, „Un episod nefericit, duminica, in Roccapiemonte. In piața orașului Salerno, de fapt, un tanar roman, NM inițialele sale a fost batut de aproximativ 15 baieți locali . Dupa cum subliniaza un grup de cititori,…

- Lucrurile par sa se fi schimbat intr-atat in ultimele doua luni de zile incat normalitatea de dinaintea pandemiei pare ca nu va mai reveni curand, așa cum era perceputa in accepțiunea generala a oamenilor. Iar intre timp, SARS – COV- 2 mai cucerește o instituție publica de la Botoșani.

- Deces 393 Barbat, 72 ani din județul Botoșani. Internat în 23.03.2020 în Spitalul Județean de Urgența Botoșani-Secția Neurologie pentru Accident vascular hemoragic. Recoltat pentru COVID-19 în data de 06.04.2020. Rezultat pozitiv în data de 08.04.2020.…

- De ce trebuie ințeleși, dar nu aprobați cei care dezmint pandemia curenta ca o “psihoza” in masa doar pentru ca au auzit de cazuri ușoare de boala. Adevarul este ca e imposibil de prezis pe care parte a spectrului poate evolua un caz. Noul coronavirus cauzeaza o infecție respiratorie ce poarta numele…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța ca inca 5 decese din cauza COVID-19. Toți aceștia aveau comorbiditati grave. Bilanțul morților a ajuns la 162. Deces 158. Barbat, 67 ani, jud Ilfov. Internat in 1.04.2020 in INBI Matei Balș, confirmat in 1.04.2020. Decedat in 6.04.2020. Comorbiditati: Diabet zaharat…

- Boris Johnson, premierul Marii Britanii, a fost internat in spital la 10 zile dupa ce a fost gasit pozitiv dupa un test pentru coronavirus. BBC, care citeaza un purtator de cuvant, scrie ca șeful Guvernului de la Londra prezenta simptome „persistente” ale infecției, scrie digi24.

- Un barbat din Buzau care era internat la Cluj-Napoca pentru investigarea unor afectiuni pulmonare si caruia i s-au recoltat probe pentru testul de coronavirus a plecat din spital fara incuviintarea medicilor, fiind cautat de politisti. Ulterior, testul pentru COVID-19 a iesit negativ, anunța news.ro.Politia…

- „Adevarul” a stat de vorba cu primul parlamentar vindecat de coronavirus, deputatul Lucian Heius. Liberalul a precizat ca nu ar fi stiut niciodata ca are coronavirus, daca nu ar fi fost testat din oficiu, dupa anuntarea cazului Chitac. Lucian Heius spune ca s-a simtit bine si in timpul petrecut in spital.