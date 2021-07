EXCLUSIV! Tânărul sofer mort în accidentul de la Poieni era băut Saptamana trecuta a avut loc un accident soldat cu victime in zona localitatii Poieni. Un tanar se intorcea acasa la Schitu Duca dupa ce fusese la o nunta impreuna cu sotia. Acesta a depasit o coloana de masini si a fost lovit de un camion. El a murit, iar sotia a fost ranita. In urma testarii sangelui, medicii de la IML au stabilit ca soferul consumase o cantitate apreciabila de alcool. Cititi si: Tragedie! Tanarul mort in accidentul de la Poieni se casatorise in urma cu o luna Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

