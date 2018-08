Stiri pe aceeasi tema

- Florin Talpan a fost convocat astazi de Comisia de Disciplina a FRF. Motivul e reprezentat de declarațiile colonelului, care a afirmat ca politicul ar controla comisiile AMFB și FRF (vezi detalii AICI). Steaua a pierdut pe teren lupta cu Rapid pentru promovarea in Liga a 3-a, insa Talpan continua la…

- Florin Talpan, juristul CSA Steaua, a fost deranjat dupa ce a fost chemat la Comisia de Disciplina a FRF, la decizia lui Radu Vișan, secretarul general al federației. Talpan acuza in dosarul pe care-l va depune la Comisia de Disciplina a FRF faptul ca PSD susține Rapidul, prin primarul Sectorului 1,…

- Juristul CSA Steaua, Florin Talpan, a declarat, ieri ca a depus un memoriu la Comisia de Disciplina a FRF, in care contesta dreptul de joc al unor fotbalisti de la Academia Rapid, in partida cu gruparea militara. "Vom promova in Liga a III-a", este convins Talpan. "In mod sigur vom castiga aceasta…

- Florin Talpan, jurisul Armatei, este prezent la stadionul "Ilie Oana" din Ploiești pentru a urmari meciul Romania - Finlanda. Oficialul a subliniat ca va continua cu procesul impotriva celor de la Academia Rapid și ca a depus contestație privind dreptul de joc a cinci rapidiști: Ionuț Voicu, Vasile…

- Gigi Becali a pierdut un nou jucator aflat pe lista de transferuri intocmita „la cald”, in ziua meciului in care FCSB s-a clasat pentru a treia oara la rand pe locul secund in Liga 1 Betano. Dupa Abang, vicecampioana l-a ratat si pe Florentin Matei, care nu s-a reintors la Rijeka, si a ales sa mearga…

- Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) ar urma sa pronunte miercuri decizia definitiva in dosarul “Gala Bute”, in care fostul ministru al Dezvoltarii Regionale Elena Udrea – aflata in Costa Rica – a fost condamnata, in prima instanta, la sase ani de inchisoare pentru luare de mita si…

- Liderul seriei secunde a Ligii a 3 a e fotbal, SSC Farul Constanta, sustine sambata, 19 mai, ultimul meci in deplasare din acest sezon, intalnind, de la ora 18.00, in etapa a 25 a, a zecea clasata, CSM Oltenita, pe care, in tur, a invins o cu 8 1. Tot sambata, de la aceeasi ora, echipa de pe locul doi…

- Scandalul petrecut la Șpring, la partida dintre Euro și Viitorul Spicul Daia Romana, in care arbitrul Mihai Domșa a fost agresat de o parte dintre jucatorii adverși, se devoaleaza pe zi ce trece. Impotriva fraților Ciuca, Comisia de Disciplina a AJF Alba a dictat sancțiuni record, dar in același timp…