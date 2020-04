Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca au fost inregistate alte șase decese ale unor persoane infectate cu COVID 19, numarul morților in Romania ajungand la 203. Decesul 198 este ambulanțierul de la SAJ Suceava, barbat, 53 ani. Cazul 199 este o femeie de 61 ani din județul Mureș, internata in…

- Incepand de luni, 6 aprilie, purtarea maștii de protecție in jurul gurii și nasului devine obligatorie in municipiul Suceava și in cele opt localitați unde este instituita carantina totala. Așa a decis astazi Comitetul pentru Situații de Urgența al județului Suceava prezidat de prefectul Alexandru Moldovan.…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat vineri, intr-o conferința de presa la Guvern, ca in sistemul medical „sunt oameni putini care lucraza 24/24 ore” și din acest motiv „vom angaja inca 1.000 de oameni, o suplimentare cu 25%” și ca vor fi trimise ajutoare noi și pentru ambulanțe pentru ca…

- Situație foarte complicata in transportul asigurat de operatori privați pe rutele din comune limitrofe spre municipiul Suceava și nu numai. Oameni din localitați limitrofe Sucevei care inca mai lucreaza de la serviciu, pentru ca altfel nu se poate, sunt in imposibilitatea de mai ajunge la munca ...

- Dragoș Patraru se adreseaza azi medicilor din toata țara care striga dupa ajutor doar “pe surse” și le cere acestora sa-i demaște cu nume și prenume pe managerii care conduc deficitar spitalele. “Oameni buni, nu mai acceptați astfel de lucruri. Acești oameni trebuie scoși afara din spital ca niște viermi.…

- In 4 noiembrie 2015, dupa tragedia din Colectiv, guvernul condus atunci de Victor Ponta demisiona din funcție. „A fost nevoie sa moara oameni ca aceasta demisie sa se produca”, declara atunci președintele Klaus Iohannis. Dupa izbucnirea pandemiei de coronavirus și apariția deceselor in Romania la…

- Masura a fost luata din cauza restricțiilor impuse de autoritațile române zborurilor comerciale operate între aceste țari în cadrul eforturilor de limitare a epidemiei de coronavirus. Astfel, compania își suspenda toate zborurile dinspre și înspre Franța și…

- Noua persoane cu domiciliul in județul Suceava, care s-au intors din Italia, sunt aduse astazi sub escorta din Vama Nadlac și vor fi plasate in carantina in locurile special amenajate de autoritați, a declarat, miercuri, prefectul de Suceava, Alexandru Moldovan, in conferința de presa. Acesta a ...