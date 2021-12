Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea a anuntat, duminica noapte, la Realitatea Plus ca PSD se va confrunta cu un val masiv de plecari ca urmare a intrarii la guvernare alaturi de PNL. Dragnea a sustinut ca liderii PSD sunt „marionete”. „Intreaga conducere a PSD este conectata la SRI: Arsene, prieten cu Ciolacu, Grindeanu.…

- La cateva luni de la eliberarea sa din inchisoare, Liviu Dragnea și Codrin Ștefanescu anunțau formarea unui nou partid politic. Noua formațiune, intitulata „Alianța pentru Patrie” (APP) are deja cateva nume importante din randul foștilor membri PSD. Astazi, atat Liviu Dragnea, cat și Codrin Ștefanescu,…

- Liberalii nu renunța la ideea unui guvern minoritar PNL-UDMR, dupa intalnirea informala de joi seara cu președintele Klaus Iohannis. Premierul desemnat Nicolae Ciuca va depune sambata, la Parlament, lista cu miniștrii care vor face parte din cabinetul sau.

- Pe 19 septembrie 2021 se naște oficial Alianța pentru Patrie (APP), un nou partid in Romania asumat public de Codrin Ștefanescu, dar condus de facto de Liviu Dragnea. Ambii plecați din PSD. Pe 11 octombrie 2021, botoșaneanul Razvan Rotaru anunța pe Facebook ca pune umarul la inființarea APP Botoșani,…

- Zile trecute am anunțat decizia fostului senator maramureșean Liviu Marian Pop de a se inscrie in partidul Alianța pentru Patrie (APP), nașit și patronat de Liviu Dragnea, fostul lui șef de la PSD. In urma articolului publicat, Liviu Marian Pop mi-a trimis mesaje in care mi-a mulțumit, probabil pentru…

- La timpuri noi prieteni noi! Dupa eliberarea din inchisoare, Liviu Dragnea anunța optimist inființarea unei noi formațiuni politice. Alaturi de Codrin Ștefanescu, fostul lider PSD, lansa „Alianța pentru Patrie” (APP). Noua formațiune deja prinde contur, iar foști dușmani ai acestuia, astazi sunt membrii…

- Cum se va impune noua platforma liberala ce va fi lansata de Ludovic Orban„Ludovic scoate capul, strange toate oștile zdrobite in congres si vrea sa creeze o noua forta pllitica. Nu cred ca va ramane in PNL, va iesi. As paria pe aceasta solușie. Daca se intampla o sa ii cer scuze ca l-am acuzat de lipsa…

- Presedintele Consiliului National al PSD Vasile Dincu a raspuns duminica, in emisiunea Insider Politic, de la Prima TV, mai multor acuzatii ale lui Liviu Dragnea la adresa sa, numindu-l ”mincinos” pe fostul lider social-democrat, iar in ceea ce priveste partidul Alianta pentru Patrie, sprijinit de…