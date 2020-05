Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte al Colegiului Medicilor din Romania, Vasile Astarastoae, are cuvinte aspre la adresa lui Raed Arafat, Nelu Tataru, Marcel Vela, Ludovic Orban și Grupul de Comunicare Strategica. Reputatul profesor susține ca Raed Arafat nu are nici o calificare de nici un fel... mai ales profesionala…

- Uniunea Naționala a Consiliilor Județene din Romania (UNCJR) solicita prim-ministrului Ludovic Orban o serie de masuri menite a debloca situația transportului județean de persoane prin curse regulate, ca urmare a intrarii in vigoare a Legii nr. 34/2020. Astfel, intr-un memoriu transmis Guvernului Romaniei,…

- UPDATE: „Este regretabil sa observam și in viața noastra și in viața publica ca de multe ori cele mai bune intenții creaza cele mai mari complicații. Așa se pare ca se intampla și cu un așa-zis acord incheiat intre MAI și BOR. Probabil intențiile sunt foarte bune, dar nu s-a ințeles foarte bine ce se…

- "Suntem inca la faza raspandirii virusului in comunitate, pentru ca desi numarul de imbolnaviri zilnice este in ultima perioada la un nivel care in mod clar arata justetea masurilor pe care le-am luat, exista in continuare riscul de raspandire. Doar prin intermediul mentinerii starii de urgenta…

- Federația Sindicatelor Libere din Invațamant atrage atenția Guvernului Romaniei ca șomajul tehnic nu poate fi aplicat in cazul angajaților din sistemul de invațamant. Simion Hancescu, președinte FSLI, vine cu un atac dur la adresa Guvernului si cere ca masurile de austeritate sa se aplice pentru cei…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat miercuri ca s-a ajuns la un acord pentru o rectificare bugetara care sa aloce mai mulți bani pentru Sanatate, dar și pentru alocarea banilor necesari pentru plata șomajului tehnic. Dupa o ședința cu premierul Ludovic Orban și alți membri ai guvernului, Iohannis…

- Uniunea Camerelor de Comerț Bilaterale din Romania, cea mai mare organizație a camerelor de comerț bilaterale și cea mai reprezentativa pentru mediul de afaceri bilateral al Romaniei cu diverse state, transmite Guvernului Romaniei, cateva din propunerile venite de la membrii UCCBR, propuneri legate…

- IMM-urile ar putea beneficia de amanarea timp de 2 luni a platii contributiilor sociale si de sanatate, retinute la sursa pentru angajati, in contextul coronavirusului. Astfel, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a discutat cu reprezentantii IMM-urilor despre aceasta posibilitate. Amendarea…