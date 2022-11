Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Popescu a ajuns de urgența, la spital, direct din vacanța. Fosta dansatoare a Deliei a povestit ca, dupa ce a coborat din avion, a mers direct la unitatea medicala pentru ca baiatul ei, Ioachim, se afla acolo. Ce a pațit fiul vedetei și de ce a fost nevoie sa se interneze.

- Andreea Popescu are acasa doi copii și inca unul pe drum, iar azi o sarbatorește pe micuța Anastasia. Fiica fostei dansatoare a Deliei Matache a implinit un an, iar mama ei i-a transmis o urare emoționanta in mediul online.

- Adriana Bahmuțeanu și George Restivan s-au logodit in aceasta vara, cei doi declarand ca sunt foarte fericiți impreuna, iar in curand vor face și nunta. La doua luni de la slujba de logodna, cei doi au decis sa amane nunta, iar fosta prezentatoare TV a spus care este adevaratul motiv pentru care au…

- Bella Santiago s-a casatorit in 2017 cu Nicolae Ionuț Grigore. Cei doi au avut o petrecere de zile mari la un restaurant de lux din Capitala. La cinci ani de cand au facut pasul cel mare, artista, care mai are o fetița dintr-o relație anterioara, marturisește ca așteapta cu nerabdare sa devina din nou…

- Andreea Popescu, fosta dansatoare a Deliei Matache, este insarcinata pentru a treia oara. A dat vestea cea mare in cadrul unui interviu pentru Antena Stars , fiind prezenta la un eveniment monden din Capitala. Andreea Popescu este casatorita cu Rareș Cojoc și impreuna au doi copii. In curand, cei doi…

- Alex Velea și Antonia sunt impreuna de ani buni, iar cei doi au așteptat mult sa faca pasul cel mare. Divorțul artistei de Vincenzo Castellano a durat extrem de mult.In urma cu cateva luni, Alex Velea a cerut-o in casatorie pe Antonia și toata lumea aștepta nunta. Artistul a anunțat acum ca evenimentul…