Stiri pe aceeasi tema

- Poliția Locala din Buziaș este „pe butuci” dupa ce unul dintre angajați a fost confirmat ca fiind infectat cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Polițistul local a luat virusul de la soție, acum mai bine de o saptamana, iar probele celor doi au ajuns la rand pentru a fi testate zilele…

- Starea asistentului care ieri a fost depistat pozitiv este ”relativ buna”, au spus oameni din Ambulanța pentru Libertatea. 14 cadre medicale și familia barbatului de 46 de ani de la Ambulanța Sector 6 au primit astazi rezultatele testelor prelevate ieri.”Ele sunt negative”, a spus un medic din Ambulanța,…

- Un cetațean bulgar cu simptome de coronavirus a fugit dintr-un spital din Galați și a bagat șapte persoane intr-un centru de carantina dupa ce a calatorit cu acestea intr-un microbuz. Bulgarul a fost prins de polițiști și s-a ales cu dosar penal, transmite Mediafax.

- Mircea Banias este asimptomatic, iar in cazul sau va fi declansata ancheta epidemiologica pentru identificarea tuturor contactilor. Persoanele care s-au aflat intr-un contact direct cu o persoana confirmata cu noul coronavirus sa se autoizoleze la domiciliu si sa informeze in cel mai scurt timp autoritatile,…

- Callum Hudson-Odoi (19 ani), mijlocașul ofensiv al lui Chelsea, e ultimul nume important din Premier League depistat pozitiv cu coronavirus, pandemia care a inspaimantat intreg mapamondul. Clubul londonez a emis un comunicat in aceasta dimineața, in care a informat despre problemele de sanatate ale…

- Cainele de companie al unui pacient infectat cu coronavirus a fost plasat in carantina dupa ce a fost testat "slab pozitiv" pentru virus, au informat vineri autoritatile din Hong Kong. Testele urmeaza sa arate daca animalul a contactat boala de la stapanul sau.

- Culmea ironiei, in Iran. Viceministrul Sanatatii s-a facut remarcat in ultimele zile prin declaratii prin care nega existenta virusului la un numar mare in tara sa. El a declarat ca daca exista un sfart din cifrele oficiale, el isi va da demisia.La doar cateva ore, tocmai el a fost depistat pozitiv…

- Ambasada Romaniei la Tokyo a fost notificata de catre Ministerul de Externe al Japoniei ca un cetatean roman de pe nava de croaziera Diamond Princess, aflata in apele teritoriale japoneze, a fost depistat pozitiv cu virusul pneumoniei virale (coronavirus). Cetateanul roman a fost transferat pentru izolare…