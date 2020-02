Exclusiv. Story of my life – INNA Seria „Story of my life” continua azi cu INNA! Artista ne-a spus povestea vieții ei, intr-un mod haios, ajutata fiind de niște bilețele inedite. Afla chiar acum ce a facut cu prima ei lucrare de control de la matematica, in copilarie, care e orașul ei preferat sau cine este eroina ei. INNA este una dintre cele mai de succes artiste din Romania și cu siguranța cea mai iubita și peste hotare. Artista noastra este urmarita de aproape 6 milioane de fani din intreaga lume pe YouTube, iar alte 3 milioane de oameni o urmaresc pe Instagram! Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

