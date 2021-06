sursa foto: Inquam Photos/ Octav Ganea Senatorul PNL George Stanga și președintele Consiliului Județean Prahova, Iulian Dumitrescu, au fost inregistrați de procurorii DNA chiar in biroul ministrului transporturilor in timp ce ii cereau lui Catalin Drula, sa ii pastreze in funcție pe șefii Asociației Romane de Salvare a Vieților Omenești pe Mare și Administrației Fluviale a Dunarii de Jos Galați, dupa cum rezulta din propunerea de arestare preventiva transmisa de procurorii DNA Tribunalului Constanța, consultata de G4Media.ro UPDATE 23.00 EXCLUSIV Drula, despre incercarile liberalilor de a interveni…