EXCLUSIV. Ștefania: „În Asia Express, am descoperit tot felul de lucruri ciudate despre Ștefan” Competiția Asia Express este una plina de provocari: un singur euro pe zi, fara cazare, fara mancare, fara transport. Condițiile sunt dure, ca de fiecare data, de la temperaturi de peste 35 de grade la frigul și ploaia din munți, drumuri intortocheate, misiuni complicate, panica, stres, foame, oboseala, și lipsa telefonului pe toata perioada. Am stat de vorba cu Speak și iubita lui, Ștefania, care ne-au marturisit care au fost cele mai dificile momente intampinate in concurs. Ce v-a placut cel mai mult la celalalt in concurs? Speak – Mie mi-a placut cel mai mult la Ștefania ca cerșea. Imi ușura… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta seara, o a treia echipa va parasi Asia Express, fara marele premiu in valoare de 30.000 de euro, dar, cu o experiența de neuitat.Daca la inceputul competiției, in care au intrat 9 perechi –ADDA și soțul ei, Maria Buza și Lia Bugnar, Nico și fiica ei, Razvan Fodor șiSorin Bontea, Alex Velea…

- ASIA EXPRESS 2020. Ultima misiune de la Asia Express a provocat schimbarea echipelor. Astfel, Speak a facut echipa cu Sorin Bontea, Alina Ceușan cu Radu Vladuț, Catalin Rizea cu Alex Abagiu, Ștefania cu Maria Buza, Lia Bugnar cu Adda, Razvan Fodor cu Dan Ristei, iar Carmen Grebenișan cu Florin Ristei.…

- Frumoasele blonde de la Asia Express , Alina Ceușan și Carmen Grebenișan, au dezvaluit totul despre cele mai penibile momente din timpul competiției. Alina Ceușan și Carmen Grebenișan ne-au oferit un interviu exclusiv despre cele mai penibile momente prin care au trecut. Cele doua au recunoscut ca realitatea…

- In cursa pentru imunitate, Adda si Catalin au avut parte de o cearta urata. Totul a inceput de la transport, acestia avand mari probleme cu gasitul masinii care sa ii duca mai departe in cursa. In momentul in care au gasit masina, stresul si nervii era deja acumulati, iar Adda a rabufnit: "Hai ca…

- Speak si Stefania, detalii nevazute de la Asia Express, sezonul 3! Cine le-a fost dusmanul numarul 1 in competitie? Ce nu se vede la TV, dar si care a fost cel mai intens moment trait in cadrul show-ului, au dezvaluit chiar ei

- Lunga așteptare a luat sfarșit, caci maine, 15 februarie, cel mai dur reality-show revine la Antena 1 cu cel de-al treilea sezon: Asia Express – Drumul Comorilor. Dupa un zbor lung și un drum anevoios cu autocarul, entuziasmul echipelor va fi pus la grea incercare inca din primele momente, caci inceperea…

- Cel mai așteptat reality-show al momentului, Asia Express – Drumul Comorilor revine la Antena 1 sambata, 15 februarie, de la ora 20.00. Spre bucuria telespectatorilor, prima saptamana de difuzare va avea 4 ediții, urmand ca dupa aceea sa iși pastreze zilele de difuzare deja cunoscute – duminica, luni…

- ASIA EXPRESS SEZONUL 3. Gina Pistol va prezenta show-ul produs de Mona Segall, care pune la bataie un premiu de 30.000 de euro. In sezonul trecut banii au fost caștigați de CRBL și Oase (Ionuț Dongo). De altfel, Oase va fi co-prezentatorul Ginei Pistol in sezonul trei. CASTIGATOR ASIA EXPRESS.…