EXCLUSIV. SPP-ul condus de eternul Lucian Pahonțu și-a tras, pe repede înainte, cabană de la Romsilva în Argeș Cand toata țara era cu ochii pe cine va caștiga șefia PNL, bordul administrativ de la Romsilva a luat o hotarare surprinzatoare care miroase de departe a dedicație. De la RNP pentru SPP… printr-o convenție cu titlu oneros In saptamana alegerii liderului PNL, cei șapte membrii ai Consiliului de Administrație al Regiei Naționale a Padurilor-Romsilva condus de brașoveanul Adrian Ionuț Apostol, s-au intrunit in doua ședințe extraordinare pe 20.09.2021 și in 23.09.2021 ca sa adopte o hotarare controversata care ridica mari semne de intrebare și lasa loc la o mulțime de speculații. Pe 20 septembrie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Patru romani sunt acuzați de savarșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de droguri de risc si de mare risc, introducere in tara de droguri de risc si de mare risc, detinerea de droguri de risc si de mare risc in vederea consumului propriu si furt calificat cu…

- Sectia Parchetelor Militare din cadrul Parchetului General a dispus clasarea dosarului penal in care au fost efectuate cercetari in legatura cu accidentul auto produs in august 2020 in care a fost implicat autoturismul cu care circula Lucian Bode, la acea vreme ministru al Transporturilor in Guvernul…

- Liviu Dragnea a vorbit la finalul anului 2018 despre statul paralel și despre cel care conducea cu adevarat sistemul.PAHONȚU, MAI INFLUENT DECAT IOHANNIS„Nu Iohannis, el este o papusa, un beneficiar, care se bucura si mai da si ordine. Este aceasta grupare de oameni, si cel mai influent e Pahontu. O…

- Accidentele ușoare de saptamana trecuta in care au fost implicate autoturismele Serviciului de Protecție și Paza (SPP) aflate la dispoziția premierului Florin Cițu și a președintelui Senatului Anca Dragu au scos in evidența o realitate ascunsa din ograda serviciului condus de eternul Lucian Pahonțu.…

- O mașina a Serviciului de Protecție și Paza (SPP) in care se afla Anca Dragu, președinta Senatului, s-a ciocnit, joi seara, cu un autobuz, pe strada Buzești din Capitala, potrivit B1 TV . Dupa impact, mașina SPP a ramas pe loc, cu luminile pe avarii. Șoferul a fost testat cu etilotestul, rezultatul…

- Un autoturism al Serviciului de Protecție și Paza s-a ciocnit joi seara cu un troleibuz pe strada Buzești din București. Conform surselor Puterea.ro, in mașina se afla președintele Senatului, Anca Dragu. Din fericire, accidentul s-a soldat doar cu avarii, fara ca vreo persoana sa fie ranita. Potrivit…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a explicat la un post de radio, ca sistemul de garantie-returnare prin care primim inapoi banii pentru fiecare sticla si PET, va fi funcțional pana la sfarsitul anului viitor. “A fost o dezbatere extrem de aprinsa intre actorii care vor participa la implementarea acestui…

- Administrația Naționala Apele Romane, prin Administrația Bazinala de Apa Dobrogea Litoral s-a trezit, la jumatatea sezonului estival, ca plajele inființate pe fonduri europene prin intermediul proiectului „Protecția și reabilitarea litoralului romanesc la Marea Neagra in zona Mamaia” sunt ocupate ilegal.…