- Doi polițiști au ajuns la spital, duminica noapte, dupa ce s-au ciocnit frontal cu o mașina data in urmarire. Autospeciala de poliție incerca sa il opreasca pe șofer, care circula in zig zag pe șoseaua Colentina.

- Tanarul in varsta de 18 ani din orașul Famanzi a furat mașina, vineri, din curtea fermei la care lucra, i-a montat placuțe de inmatriculare de la o alta mașina, dupa care a condus-o, deși nu avea permis, scrie News.ro . IPJ Botosani a transmis, luni, printr-un comunicat ca polițiștii din Hlipiceni l-au…

- Doua fete care mergeau, joi dimineața, spre școala au fost lovite de un autoturism. Din primele informații, elevele s-ar fi aflat pe trotuar. Trei mașini au fost implicate intr-un accident ce a avut loc pe Șoseaua Vitan-Barzești, in Capitala. La fața locului au ajuns mai multe echipaje ale salvatorilor…

- Un tanar de 27 de ani a murit dupa ce a pierdut controlul volanului și s-a izbit de un copac. Totul s-a intamplat in seara zilei de ieri, 14 ianuarie, in raionul Drochia, pe traseul G-27. Acesta nu avea permis de conducere, susțin oamenii legii.

- Un barbat a fost salvat, in aceasta dimineata, dupa ce s-a rasturnat cu autoturismul pe DN 6, in localitatea mehedinteana Simian. Trei echipaje de pompieri din cadrul Detașamentului Drobeta Turnu-Severin au intervenit de urgența cu o autospeciala de descarcerare, o autospeciala de stingere și o ambulanța…

- Un tanar in varsta de 21 ani, originar din Chișinau, a fost reținut pentru 72 ore dupa ce ar fi furat, in plina zi, 4.200 de euro dintr-o mașina parcata pe o strada din sectorul Ciocana al Capitalei. Suspectul ar fi profitat de faptul ca lacatul mașinii era deteriorat si ar fi sustras din torpedou 4.200…

- Un tanar de 27 de ani care distribuia droguri in Bistrița-Nasaud și Cluj a fost arestat preventiv. El conducea fara permis, o mașina cu numere de inmastriculare false și drogat, cand polițiștii l-au prins.

- Un accident rutier grav a avut loc in aceasta seara in Bucuresti, pe bulevardul Regina Maria, intre un autoturism si autobuz STB, in urma caruia au rezultat cinci victime. Traficul este blocat in zona.