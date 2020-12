Stiri pe aceeasi tema

- Cu o singura absenta, Dorel Lebada, pe motive medicale, consilierii au adoptat in unanimitate toate cele cinci proiecte de hotarare aflate pe ordinea de zi. Pentru cel mai important dintre ele – deschiderea a doua linii de garda pe specialitatile boli infectioase si terapie intensiva la complexul medical…

- Presedintele Consiliului Judetean Iasi, liberalul Costel Alexe, sustine ca imunitatea parlamentara nu-l va feri pe fostul sef al institutiei, Maricel Popa, candidat la Senat pe listele PSD, sa raspunda pentru ”abuzurile si ilegalitatile” pe care le-a facut la spitalul mobil de la Letcani.Citește…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat, duminica, la Iași, ca in prezent in Romania exista 1.250 de paturi la Terapie Intensiva pentru bolnavii de Covid-19 și ca acest numar va crește, el amintind ca la inceputul pandemiei existau doar 740 de paturi la ATI, scrie profit.ro . ”Am plecat in luna…

- Astazi (vineri, 16 octombrie) ar urma sa fie internati primii pacienti cu Covid-19 in spitalul mobil de la Letcani. Cel putin asa a promis ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, prezent in weekend la Iasi. Contractul pentru amenajarea unitatii sanitare a fost semnat pe 21 aprilie, in urma cu aproape sapte…

- Spitalul mobil amenajat in localitatea Letcani, in apropiere de Iasi, va fi deschis si va putea sa primeasca primii pacientii cu COVID-19 vineri, a declarat ministrul Sanatatii, Nelu Tataru. Dupa ce s-a intalnit ieri, la Iasi, cu reprezentanti ai autoritatilor locale si ai sistemului medical, pentru…

- Presedintele ales al Consiliului Judetean (CJ) Iasi, Costel Alexe, sustine ca spitalul mobil de la Letcani este vital si ar trebui pus in functiune cat mai rapid, precizand ca investitia a fost utilizata electoral de catre administratia PSD Iasi, potrivit news.ro.Citește și: EXCLUSIV SURSE Numele…

- Pe 7 septembrie a avut loc inaugurarea celui mai mare spital mobil COVID-19 din Romania, cu 250 de paturi, din care 103 de ATI, in comuna Letcani, judetul Iasi. Astazi, spitalul va fi sfintit. La fata locului se afla Maricel Popa, Ionel Arsene, Carmen Dorobat si Vasile Cepoi. Va tinem la curent cu desfasurarea…

- Astazi, 07 septembrie 2020, de la ora 11.00 are loc inaugurarea celui mai mare spital mobil COVID-19 din Romania, cu 250 de paturi, din care 103 de ATI, in comuna Letcani, judetul Iasi. La eveniment participa: Maricel Popa, presedintele CJ Iasi, Alina Popa, director Euronest, reprezentantul constructorului…