Stiri pe aceeasi tema

- Situația vaccinarii impotriva COVID-19 in unitațile de invațamant preuniversitar din Capitala, publicata de Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB) , arata o diferența considerabila intre instituțiile de stat și cele private. Sunt semnificativ mai multe unitați de invațamant private cu…

- Dupa cazul familiei Bodnariu, care a trecut printr-o adevarata drama pentru a-și recupera copiii de la statul norvegian, un caz similar este in plina desfașurare in Germania. Familia Furdui și-a vazut cei șapte copii preluați forțat de autoritațile germane și, in ciuda susținerii din partea unor…

- La data de 30 octombrie a.c., in jurul orei 18.15, polițiști din cadrul Secției 1,s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca in interiorul unui club din sectorul 1, are loc o petrecere de Halloween. Au fost identificate aproximativ 200 persoane. Polițiștii au verificat certificatele digitale…

- Autoritațile in sanatate intenționeaza sa autorizeze a treia doza de vaccin pentru personalul medical „Acest lucru a determinat de faptul ca in special pe parcursul ultimilor saptamani numarul de cazuri care le inregistram in randul lucratorilor medicali este in creștere, dar acest lucru este determinat…

- Florin Cițu: „Copilul NETESTAT ramane in ONLINE”. Testarea se va face pe cheltuiala celor ce aleg sa nu se vaccineze Florin Cițu: „Copilul NETESTAT ramane in ONLINE”. Testarea se va face pe cheltuiala celor ce aleg sa nu se vaccineze Prim-ministrul Florin Citu a explicat, joi, la TVR 1, felul in care…

- Autoritatile sanitare din orasul italian Milano au comunicat miercuri prin scrisori adresate unui numar de 420 de cadre medicale din regiunea Lombardia suspendarea lor din activitate pentru ca nu s-au vaccinat anti-COVID-19, conform dispozitiilor legale, scrie cotidianul Corriere della Sera, citat…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a afirmat ca personalul medical care primeste cereri pentru eliberarea de certificate de vaccinare false trebuie sa anunte autoritatile si in special politia, precizand ca oamenii care fac astfel de solicitari nu inteleg beneficiile…

- Presedintele Klaus Iohannis a salutat, sambata, revenirea in tara a 15 cetateni romani dintre cei 16 evacuati din Afganistan in aceste zile, cu aeronava militara trimisa in acest scop, mentionand ca ei se adauga celorlalti peste 30 de cetateni romani evacuati in zilele precedente cu aeronave ale…