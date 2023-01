Stiri pe aceeasi tema

- Alexia Țalavutis și soțul ei, Alex Fotea, au facut accident cu sooterul in vacanța, in Thailanda. Partenerul actriței a ajuns de urgența pe masa de operație. Vacanța mult așteptata de Alexia Țalavutis și Alex Fotea s-a transformat intr-un adevarat coșmar chiar in ziua de Craciun. Actrița a povestit…

- In aceste momente, Catalin Scarlatescu se afla pe patul de spital, in urma unor complicații aparute la picior. Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din țara, va prezinta in exclusivitate informații despre starea de sanatate a indragitului jurat de la Chefi la Cuțite. Iata cum se simte acum…

- Catalin Bordea este un barbat rabdator cand vine vorba de cumparaturi, iar noi avem dovada clara in acest sens. Fostul coprezentator de la Xtra Night Show nu este deloc deranjat sa mearga singur in oraș. Ei bine, spunem toate acestea, pentru ca paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania,…

- Andreea Popescu, fosta dansatoare a Deliei, este insarcinata pentru a treia oara, iar anul viitor va aduce pe lume a doua fetița. Vedeta și soțul ei, Rareș, mai au impreuna un baiețel. La primele doua sarcini, Andreea a nascut prin cezariana, iar cu toate ca acum și-ar fi dorit sa poata naște natural,…

- Dumnezeu i-a mai oferit o minune, iar peste doar cateva luni urmeaza sa vina pe lume. Andreea Popescu, fosta dansatoare a Deliei, e din nou insarcinata, iar vedeta va mai avea o fetița. In exclusivitate pentru Spynews.ro, aceasta ne-a spus cum va naște și de ce s-ar expune la un risc.

- Andreea Popescu, fosta dansatoare a Delie, este casatorita cu Rareș Cojoc și impreuna au doi copii, un baiat și o fata. In curand, cei doi vor deveni parinți pentru a treia oara. Andreea este insarcinata cu fetița și acum a dezvaluit care este starea ei. „Bebelușa e foarte bine, crește, alearga. Sunt…

- Andreea Popescu a ajuns de urgența, la spital, direct din vacanța. Fosta dansatoare a Deliei a povestit ca, dupa ce a coborat din avion, a mers direct la unitatea medicala pentru ca baiatul ei, Ioachim, se afla acolo. Ce a pațit fiul vedetei și de ce a fost nevoie sa se interneze.

