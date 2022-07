Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 55 de ani a decedat, sambata seara, in comuna prahoveana Floresti, dupa ce a cazut in santul sapat in timpul unor lucrari de canalizare, Politia deschizand un dosar penal pentru ucidere din culpa.

- Oana Zavoranu trece prin momente delicate. Celebra actrița are mai multe procese pe rol, iar acum primește noi acuzații grave. Mai exact, ea a fost prinsa ca a furat. Organe de control au luat deja atitudine in acest caz. Bruneta ar fi anchetata pentru consum ilegal inca din 2017. Ce detalii se știu…

- Zece elevi, de 12-13 ani, de la Școala Gimnaziala “Mihail Sadoveanu” din Bacau, sunt cercetați penal, dupa ce au chiulit in grup de la ore și au dat o spargere intr-un bloc din apropiere, de unde au furat bunuri in valoare de 4.500 de lei.... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Accidentul de munca a avut loc, joi in jurul pranzului in localitatea Moara Noua, județul Prahova, unde barbatul a fost prins intr-o banda care transporta piatra. Colegii sai au sunat la 112 dupa ajutor. El a fost transportat la spital pentru ingrijiri medicale. Intre timp poliția a deschis un dosar…

- Doi medici s-au batut la Spitalul de Pediatrie din Pitești. Pana la acest moment, la nivelul Poliției Municipiului Pitești, nu au fost inregistrate sesizari cu privire la acest eveniment. ”In urma primelor verificari, polițiștii Secția 3 Poliție Pitești s-au sesizat, din oficiu, și desfașoara cercetari,…

- La data de 10 mai a.c., in jurul orei 15.40, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Transporturi Feroviare Gherla au fost sesizați cu privire la faptul ca o persoana ar fi fost lovita mortal de un tren.

- Cristian Popescu Piedone a oferit primele declaratii dupa ce a fost ridicat de pe Aeroportul Otopeni, vineri dimineata, fiind audiat de DNA intr-un nou dosar. „Luasem bilete sa plec cu sotia la Florenta, cu escala la Munchen. S-a anuntat o amenintare cu bomba. Eram urcat. Prima data Politia de Frontiera…

- Politistii din Targoviste au fost chemati, in a doua zi de Paste, sa investigheze cazul tragic al unui barbat in varsta de 61 de ani, care s-a aruncat de la etajul al patrulea al blocului in care locuia.