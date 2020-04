Stiri pe aceeasi tema

- Speak a cerut-o de soție pe Ștefania, in cadrul show-ului Asia Express, dupa trei ani de relație. Cei doi au oferit momente emoționante celor prezenți, iar artista a recunoscut ca este cea mai fericita femeie și ca nu se aștepa ca iubitul ei sa faca acest gest. Insa, puțini au observat cum arata bijuteria,…

- Sorin Bontea și Razvan Fodor sunt caștigatorii celei de-a treia ediții a show-ului Asia Express, format difuzat de Antena 1. Cei doi au pus mana și pe marele premiu de 30.000 de euro! Numele marilor caștigatori, nume pe care telespectatorii le vor afla abia miercuri seara, atunci cand are loc ultimul…

- Tensiune maxima in emisiunea Asia Express de miercuri seara! Am aflat cine a mers acasa și cine va merge in marea finala, alaturi de echipa formata din Razvan Fodor și chef Sorin Bontea. Cei doi au reușit sa se califice direct in finala! Eliminare surpriza la Antena 1 Adda și Catalin Rizea, Speak și…

- Speak s-a așezat in genunchi, cu inelul in mana și a intrebat-o pe Ștefania daca vrea sa fie soția lui. Tanara, plangand, a acceptat și și-a pus singura inelul pe deget. Citeste si: Iubita lui Speak s-a aruncat de pe un bloc din SUA. Speak si-a facut cruce, dar a filmat momentul de bungee…

- Duminica aceasta, imediat dupa Observator, Antena 1 da startul etapei semifinale din Asia Express. Speak și Ștefania, Sorin Bontea și Razvan Fodor, Alex Abagiu și Radu, Adda și Catalin sunt echipele care...

- Cele 7 echipe ramase in cursa de pe Drumul Comorilor s-au luptat luni seara pentru a obține cea mai ravnita miza din fiecare etapa: imunitatea. Dupa o zi plina de probe și misiuni ce au stat sub specificul triburilor Igorot, supranumite și triburile vanatorilor de capete, Sorin Bontea și Razvan Fodor…

- Dupa curse contra cronometru, provocari dure și nervi intinși la maximum, cei doi concurenți vor avea parte de o binemeritata pauza. Ei se alatura echipei formate din Sorin Bontea și Razvan Fodor, primii deveniți imuni. "Am avut noroc si am luat imunitatea. Ne obisnuisem cu gandul ca este…

- Trei echipe - Alina Ceușean și Carmen Grebenișan, Alex Abagiu și Radu Vladuț și Sorin Bontea și Razvan Fodor - au intrat in cursa pentru prima amuleta in valoare de 1000 de euro, insa norocul a fost doar de partea a doi concurenți.