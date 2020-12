Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a declarat duminica seara la Antena 3 ca surpriza alegerilor parlamentare ar putea fi partidul AUR (Alianta pentru Unirea Romanilor) care in sondajele recente are peste 4% si ar putea intra in Parlament: „Prezenta estimata este intre 35 si 38 la suta dar…

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) este singura alternativa pentru romanii care s-au saturat sa fie mintiti, a declarat miercuri copresedintele formatiunii, George Simion, in cadrul unei emisiuni de la postul public de televiziune. Potrivit lui Simion, AUR va fi surpriza alegerilor parlamentare din…

- COMUNICATStimați Prieteni și Susținatori,Stimați Președinți (interimari) ai organizațiilor A.U.R. din județul Valcea,Nu cu mult timp in urma, va rugam sa strangeți semnaturi și sa votați A.U.R. - Alianța pentru Unirea Romanilor, crezand sincer ca partidul acesta se bazeaza pe principiul meritocrației…

- Alianța pentru Unirea Românilor, partidul condus de unionistul George Simion, a reușit sa valideze candidaturile pentru circumscripția 43 diaspora. AUR este singurul partid extraparlamentar ce a reușit sa faca acest lucru. Pe lista AUR se afla și nume importante ale românilor…

- Co-președintele USR, Dan Barna, a declarat miercuri seara ca partidul i-a adresat de mai multe ori lui Nicușor Dan invitația de a reveni in USR, insa considera ca acesta va ramane primar independent tocmai pentru ca „aceasta sustinere a celor doi poli de forta de pe dreapta din Bucuresti, USR-PLUS si…

- Autor: Publicat: 14 Iunie, 2012 - 09:59 Sorin Rosca Stanescu Autentificare pentru a posta comentarii Deunazi s-a mai intamplat in Romania o nevazuta. Au fost inițiate, la mica distanța una de alta, doua manifestații de protest. Ambele indreptate impotriva Guvernului. Și, in general, impotriva clasei…

- Un protest anuntat de Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) se desfasoara sambata in Piata Victoriei si in Piata Universitatii, copresedintele formatiunii, George Simion, afirmand ca manifestantii cer "inclusiv revenirea la dreptul de protest" care "a fost anulat in pandemie" si acuzand actuala putere…