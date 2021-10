Stiri pe aceeasi tema

- Un nou studiu demonstreaza eficiența serului Pfizer impotriva virusului Covid-19. Formele grave pot fi evitate cu doar doua doze ale vaccinului Pfizer. Au fost analizate date medicale a 3,4 milioane de oameni din California de Sud.

- La mijlocul saptamanii, polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Jimbolia au oprit, in localitatea timișeana Carpiniuș, un taximetru condus de un cetațean roman. In urma controlului efectuat au fost descoperiti, in calitate de pasageri, patru cetateni straini, toti barbati.…

- Un studiu prezentat joi de Ministerul Sanatatii din Israel arata ca nivelul de imunitate impotriva coronavirusului al celor care au primit a treia doza de vaccin de la Pfizer este de zece ori mai mare, decat la cei care au primit a doua doza in urma cu mai putin de cinci luni, relateaza EFE. Studiul,…

- ■ uneori, fortele de interventie trebuie sa intervina si la misiuni mai deosebite ■ unele dintre acestea vizeaza salvarea unor animale ■ Cand se refera strict la notiunile de pompier, politist sau jandarm, mentalul colectiv le raporteaza la stingerea de incendii, interventii in situatii limita, asigurarea…

- Pentagonul a confirmat ca explozia produsa joi in apropierea aeroportului din capitala afgana Kabul s-a soldat cu un numar de victime, necunoscut deocamdata, transmit Reuters si AFP. ''Putem confirma ca explozia din apropierea portii Abbey a aeroportului din Kabul a cauzat un numar…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Curtici au descoperit, intr-un tren international care avea ca destinatie Austria, un cetatean afgan, in varsta de 15 ani, ascuns in geamantanul care apartinea unui pasager, cetatean roman. ”Astazi dimineata, in jurul orei…

- UPDATE ora 18:30 – O aeronava C-130 Hercules a Fortelor Aeriene Romane a decolat marti, 17 august, pentru a efectua o misiune de urgenta avand drept scop evacuarea cetatenilor romani din Afganistan. La bordul aeronavei se afla, pentru protectie, o echipa a Fortelor pentru Operatii Speciale din Armata…

- Peste 200 de pacienți din cei circa 360 internați cu Covid in spitalele din Israel sunt in stare foarte grava, iar 37 sunt conectați la aparatele de respirație artificiala relateaza Agerpres, care citeaza dpa. Duminica, Israelul a inceput imunizarea generala cu cea de-a treia doza de vaccin abticoronavirus…