- Comitetul Județean de Urgența și Ministerul Sanatații au decis ca Spitalul Municipal "Elena Beldiman" Barlad sa devina spital suport pentru tratarea cazurilor din intreg județul Vaslui de COVID19.

- LA LIMITA… Medicii, luptatorii din prima linie cu epidemia de COVID-19, ar trebui sa fie printre cei mai protejati de noul coronavirus, insa, in realitate, acestia isi pun viata in pericol in fiecare zi. Si asta pentru ca in spitale echipamentele de protectie fie nu sunt eficiente, fie lipsesc cu desavarsire.…

- MASURI… Scoala Gimnaziala “Episcop Iacov Antonovici” din Barlad este prima unitate de invatamant din judet inchisa partial din cauza imbolnavirilor cu gripa. Mai exact, este vorba despre o clasa de a II-a in care s-au inregistrat trei cazuri de elevi diagnosticati cu gripa. Asa cum prevede procedura…

- SURPRIZE, SURPRIZE… 175 de perchezitii domiciliare s-au desfasurat, marti dimineata, in 20 de judete, printre care si Vaslui, in cadrul a cinci dosare penale in care sunt cercetate fapte de evaziune fiscala in domeniul comertului intracomunitar cu autovehicule second-hand. Conform oamenilor legii, in…

- UPDATE: Evenimentul rutier s-a produs in Barlad pe str. Tecuciului, la ora 08.05. A fost implicat un autoturism și in urma accidentului caruia și-au pierdut viața doua persoane. Autoturismul implicat – inmatriculat in județul Vaslui, circula pe direcția Tecuci spre Centru (Barlad) și era condus de un…

- EVENIMENT… S-au implinit 19 de ani, ieri, de cand in Romania se sarbatoreste „Ziua dezrobirii romilor din Romania”. Pentru a marca momentul de acum 164 de ani, cand 250.000 de tigani au fost eliberati din sclavie, Asociatia „Constantin Hamangiu”, din Barlad, alaturi de Asociatia „Speranta Viitor”, tot…

- VOR SA AFLE ADEVARUL… Control amplu la gospodariile populatiei, in tot judetul Vaslui, pentru a se vedea care este numarul real de porci pe care il detine populatia, in raport cu datele oficiale. Conform informatiilor centralizate in Baza Nationala de Date a ANSVSA Vaslui, judetul Vaslui ocupa, la finele…

- OLIMPICI…Lotul județean este compus din doi juniori și trei seniori. Juniorii calificați sunt de la LMK Vaslui și Colegiul Național “Gheorghe Roșca Codreanu” (CNGRC) Barlad, iar seniorii sunt doi de la CNGRC Barlad și unul de la Colegiul National „Cuza Voda” Huși. Faza naționala a Olimpiadei de Astronomie…