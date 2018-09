Stiri pe aceeasi tema

- Fostul fundas al nationalei Romaniei, dar si al echipei FCSB, Petre Marin, a dezvaluit secretul care a stat mult timp la picioarele sale. Invitat la emisiunea Prosport LIVE, fostul international a vorbit despre fiul sau, Razvan, actualul mijocas al echipei Standard Liege, si despre...

- Guillermo Ochoa (33 de ani) i-a surprins pe toți cu noul sau look, portarul mexican fiind recunoscut destul de ușor pana acum datorita parului sau creț și cu un volum foarte mare. Prima poza cu noul look al lui Ochoa a fost postata chiar de Razvan Marin (22 de ani), cei doi fiind colegi la Standard…

- Invitat la emisiunea ProSport LIVE, Ionut Vintila, antrenorul celor de la FC Romania, echipa ce evolueaza in liga a opta din Anglia, a oferit cateva detalii legate de echipa infiintata in 2006.

- Fotbalistul roman Razvan Marin a declarat, pentru ziarele din grupul Sudpresse, ca se simte bine sa fie folosit in pozitie mai avansata de noul antrenor al lui Standard Liege, Michel Preud'homme. Razvan Marin a avut evolutii foarte bune si in sezonul trecut, cand Standard era pregatita de Ricardo…

- Tehnicianul italian Eusebio Di Francesco a ajuns pe buzele tuturor pe 10 aprilie 2018. Seara magica pentru AS Roma si una dintre cele mai triste pentru FC Barcelona. Stadionul Olimpico “a luat foc” in momentul celebrei “Remontada”. De la 4-1 in tur, pe Nou Camp, romanii s-au impus...

- Dunarea Calarasi a reusit una din surprizele inceputului de campionat, castigand pe terenul fostei campioane, Viitorul, scor 1-0. Unicul gol al partidei a fost marcat de Georgian Honciu in minutul 4. Antrenorul nou-promovatei, Dan Alexa, a vorbit la ProSport LIVE despre elevul sau, si...

- Interesul pentru Razvan Marin din partea cluburilor europene creste pe zi ce trece. Dupa ce Inter Milano si AS Roma si-au manifestat dorinta de a-l transfera, romanii oferind chiar 7 milioane de euro, acum Sampdoria a propus intre 10-12 milioane de euro pentru mijlocasul roman, conform La…

- Selectionerul Germaniei, Joachim Low, a socat dupa ce a decis sa-l lase pe Leroy Sane in afara lotului de 23 pentru Cupa Mondiala din Rusia. In varsta de 22 de ani, Sane a fost decisiv pentru Guardiola in sezonul precedent, fiind al doilea cel mai bun pasator al echipei, dupa Kevin De Bruyne. In…