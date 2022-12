Stiri pe aceeasi tema

- AJUNUL CRACIUNULUI: Cine era Moș Ajun și cum a devenit Mos Craciun un om bun. Zi de colinde și de post aspru Sarbatoarea Nasterii Domnului este precedata de o alta, foarte importanta, Ajunul Craciunului. Este o zi a bucuriei și a speranței, in care creștinii se pregatesc cu spor pentru marea sarbatoare,…

- Mai este puțin pana la Craciun, iar gospodinele se pregatesc pentru sarbatori, fie ca e vorba de preparatele tradiționale sau de curațenia generala. Pe langa aceste aspecte, nu trebuie neglijat nici felul in care este decorata masa de Craciun, de aceea, in randurile de mai jos, vei regasi cateva sfaturi…

- Bianca Dragușanu este o apariție spectaculoasa oriunde s-ar afla, iar diva din showbiz-ul romanesc atrage de fiecare data toate privirile. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene, SpyNews.ro, au fost pe urmele blondinei in timp ce se afla la o sesiune de shopping, insa diva nu a mers singura.…

- Blonda care era in mașina lui Culița Sterp in noaptea accidentului a vorbit despre incident. Laura este agent imobiliar in Cluj și a relatat cum a fost contactata de Culița, dar și ce s-a intamplat, de fapt.Tanara a vrut sa opreasca gurile rele care spuneau ca ea ar fi amanta artistului.”Inițial…

- Pe 20 octombrie 2021, Ion Dichiseanu a murit la 87 de ani, in brațele fiicei lui. El avea grave probleme de sanatate și era internat de trei luni la Spitalul Clinic de Urgenta Floreasca din București. Un an de zile a trecut de cand artistul s-a stins, insa Simona Florescu, fosta lui soție nu l-a uitat.…